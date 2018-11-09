حكايات اليوم.. تحويل ألمانيا لجمهورية.. و"ترامب" رئيسا للولايات المتحدة

شهد العالم عدة أحداث في مثل ذلك اليوم، 9 نوفمبر، كان له دورًا في التاريخ العربي والعالمي الأمر الذي يستدعي استذكارها عندما يأتي ذكراها، نظرًا لأهميتها التي أثرت في التاريخ القديم والمعاصر.

ومن أبرز الأحداث التي وقعت في 9 نوفمبر، تعولى الأمير سعود بن عبد العزيز آل سعود يتولى حكم المملكة العربية السعودية بعد وفاة والده الملك عبد العزيز آل سعود، وكذلك مولد العديد من المشاهير منهم الممثل إياد نصار.

تحويل ألمانيا لجمهورية

فعلى المستوى العالمي، في 1799 سطى نابليون بونابرت على الثورة الفرنسية وينصب نفسه في منصب القنصل الأول، وهو بمركز حاكم فرنسا، وكذلك في 1918 تنازل قيصر ألمانيا فيلهلم الثاني عن الحكم بعد هزيمة بلاده في الحرب العالمية الأولى، وتحول ألمانيا إلى جمهورية.

فوز "ترامب" بالرئاسة

وفي 2016، فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية وذلك بعد فوزه بنسبة 51.3% من أصوات المجمع الانتخابي، ضد غريمته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

حكم سعود بن عبدالعزيز للسعودية

وعلى المستوى العربي، في 1953 تولى الأمير سعود بن عبد العزيز آل سعود حكم المملكة العربية السعودية بعد وفاة والده الملك عبد العزيز آل سعود، وفي 2003 تعرضت الرياض لهجوم إرهابي يوقع 17 ضحية.

إصابة الرئيس الفلسطيني

وكان للعرب موعد مع أحداث أليم في ذلك اليوم، ففي 2004 أعلن عن أن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات يعاني من نزيف في الدماغ، والقيادة الفلسطينية تتحدث عن مكان دفنه في حال وفاته، و2005 حدثت تفجيرات إرهابية تهز فنادق في العاصمة الأردنية عمّان.

تشكيل حكومة الحريري

وفي 2009، أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الدين الحريري تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة المؤلفة من ثلاثين وزيرًا وذلك بعد خلافات ومفاوضات شاقة استمرت أشهر بين الأكثرية النيابية والمعارضة.

مواليد 9 نوفمبر

ومن مواليد ذلك اليوم، الملك إدوارد السابع، ملك المملكة المتحدة، رونالد نوريش، عالم كيمياء بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1967، أبو السعود الإبياري، مؤلف مصري، ايمري كيرتيس، روائي هنغاري حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 2002، إياد نصار، ممثل أردني.

وفيات 9 نوفمبر

أما عن أشهر وفيات ذلك اليوم فهم رامزي ماكدونالد، رئيس وزراء المملكة المتحدة، نيفيل تشامبرلين، رئيس وزراء المملكة المتحدة، حاييم فايتسمان، رئيس إسرائيل، الملك عبد العزيز آل سعود، مؤسس المملكة العربية السعودية.