لايف بين ماتش HD يلا شوت|كورة لايف|مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر لايف HD|البث المباشر الحصري عبر Bein Sport 1 HD
الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 10:12 صعيد طارق
على صعيد متصل، خاض الأهلي فقرة بدنية خفيفة بفندق الإقامة، اليوم الخميس، للتغلب على الإجهاد قبل خوض المران الرئيسي، مساءً، بإستاد رادس الذي يستضيف اللقاءHD يلا شوت|كورة لايف | مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر لايف HD | البث المباشر الحصري عبر Bein Sport 1 HD بين ماتش
يحل الأهلي ضيفا على الترجي التونسي، في تمام الساعة التاسعة مساء، على الاستاد الأوليمبي برادس، فيإياب نهائي دوري إبطال إفريقيا.
وتذاع المباراة عبر فضائية "بي إن سبورت 1" الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط بصوت الثنائي المميز علي محمد علي وعصام الشوالي.
القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والترجي في نهائي دوري ابطال افريقيا:-
وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن هناك 27 قناة ناقلة للمباراة المنتظرة، من بينهم 9 قنوات مفتوحة على عدد من الأقمار الصناعية، مثل "ORTB بنين، RTB بوركينا فاسو، CRTV الكاميرون، RTI كوت ديفوار، TGB غينيا الإستوائية، ORTM مالى، RTNC جمهورية الكونغو، RTS السنغال، TVT "تيلى ساحل" توجو".
*جميع القنوات على تردد 12437 أفقى الخاص بالباقة الأفريقية المفتوحة على قمر ياه سات.
*القنوات متوفرة على ترددات 10977 أفقى، 12604 أفقى، 10804 أفقى، 12521 أفقى على قمر يوتلسات 16.
ويكفي الأهلي التعادل السلبى أو الهزيمة بهدف دون مقابل للتتويج باللقب، والتأهل إلى نهائيات كأس العالم للأندية بالإمارات بعد غياب دام أكثر من 5 سنوات.
ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الاهلي والترجي من هنا..
ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الاهلي والترجي من هنا..
الجيش التونسي يتأهب قبل موقعة "رادس" بين الاهلي والترجي:-
تعتزم السلطات التونسية منع وقوع أعمال الشغب حال وقوعها من قبل الجماهير في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، الذي يجمع الترجي التونسي بالأهلي المصري بملعب رادس.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني إن "نحو 4500 عسكري سيعززون مختلف التشكيلات والوحدات الأمنية المكلفة المباراة النهائي لدوري الأبطال".
وأوضح المصدر أن 12 الفا و300 رجل أمن سيقومون بتأمين المباراة.
من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، سفيان الزعق، أن وزارة الداخلية جاهزة، لتأمين المباراة، وحضور أقصى عدد ممكن من الجماهير في ملعب رادس.
وتغلب الأهلي المصري على الترجي التونسي ذهابا 3-1، ويكفي الفريق القاهري التعادل بأي نتيجة، أو حتى الخسارة بهدف نظيف، للحصول على اللقب الأفريقي للمرة التاسعة في تاريخه.
فيما يحتاج الترجي للفوز بهدفين دون مقابل لإبقاء الكأس في رداس.
معلومات عن مباراة الاهلي والترجي
الترجي التونسي Vs الأهلي.
البطولة : دوري أبطال أفريقيا (النهائي).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .
الملعب : الأولمبي بسوسة .
المعلقين : عصام الشوالي + علي محمد علي .
موعد مباراة الاهلي والترجي:-
10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
9:00 مساءاً بتوقيت مصر .
9:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
9:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
9:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
9:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
10:00 مساءاً بتوقيت العراق .
9:00 مساءاً بتوقيت السودان .
10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
8:00 مساءاً بتوقيت تونس .
8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
8:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
10:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
10:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
10:00 مساءاً بتوقيت قطر.
7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
التاسعة يا أهلي :
في حالة تتويج الأهلي باللقب المرتقب سيكون هذا اللقب هو التاسع في تاريخ القلعة الحمراء، حيث سبقه 8 ألقاب جاءت في أعوام 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013
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