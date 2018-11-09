لايف بين ماتش HD يلا شوت|كورة لايف|مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر لايف HD|البث المباشر الحصري عبر Bein Sport 1 HD

على صعيد متصل، خاض الأهلي فقرة بدنية خفيفة بفندق الإقامة، اليوم الخميس، للتغلب على الإجهاد قبل خوض المران الرئيسي، مساءً، بإستاد رادس الذي يستضيف اللقاء

ويكفي الأهلي التعادل السلبى أو الهزيمة بهدف دون مقابل للتتويج باللقب، والتأهل إلى نهائيات كأس العالم للأندية بالإمارات بعد غياب دام أكثر من 5 سنوات. ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الاهلي والترجي من هنا..

*القنوات متوفرة على ترددات 10977 أفقى، 12604 أفقى، 10804 أفقى، 12521 أفقى على قمر يوتلسات 16.

وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن هناك 27 قناة ناقلة للمباراة المنتظرة، من بينهم على عدد من الأقمار الصناعية، مثل "ORTB بنين، RTB بوركينا فاسو، CRTV الكاميرون، RTI كوت ديفوار، TGB غينيا الإستوائية، ORTM مالى، RTNC جمهورية الكونغو، RTS السنغال، TVT "تيلى ساحل" توجو".

يحل الأهلي ضيفا على الترجي التونسي، في تمام الساعة التاسعة مساء، على الاستاد الأوليمبي برادس، في نهائي دوري إبطال إفريقيا.

يحل الأهلي ضيفا على الترجي التونسي، في تمام الساعة التاسعة مساء، على الاستاد الأوليمبي برادس، في نهائي دوري إبطال إفريقيا.

الجيش التونسي يتأهب قبل موقعة "رادس" بين الاهلي والترجي:-

تعتزم السلطات التونسية منع وقوع أعمال الشغب حال وقوعها من قبل الجماهير في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، الذي يجمع الترجي التونسي بالأهلي المصري بملعب رادس.





ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني إن "نحو 4500 عسكري سيعززون مختلف التشكيلات والوحدات الأمنية المكلفة المباراة النهائي لدوري الأبطال".





وأوضح المصدر أن 12 الفا و300 رجل أمن سيقومون بتأمين المباراة.





من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، سفيان الزعق، أن وزارة الداخلية جاهزة، لتأمين المباراة، وحضور أقصى عدد ممكن من الجماهير في ملعب رادس.





وتغلب الأهلي المصري على الترجي التونسي ذهابا 3-1، ويكفي الفريق القاهري التعادل بأي نتيجة، أو حتى الخسارة بهدف نظيف، للحصول على اللقب الأفريقي للمرة التاسعة في تاريخه.





فيما يحتاج الترجي للفوز بهدفين دون مقابل لإبقاء الكأس في رداس.



معلومات عن مباراة الاهلي والترجي

الترجي التونسي Vs الأهلي. البطولة : دوري أبطال أفريقيا (النهائي). القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 . الملعب : الأولمبي بسوسة . المعلقين : عصام الشوالي + علي محمد علي .

موعد مباراة الاهلي والترجي:-

10:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 9:00 مساءاً بتوقيت مصر . 9:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . 9:00 مساءاً بتوقيت الأردن. 9:00 مساءاً بتوقيت سوريا . 9:00 مساءاً بتوقيت لبنان . 10:00 مساءاً بتوقيت العراق . 9:00 مساءاً بتوقيت السودان . 10:00 مساءاً بتوقيت اليمن . 9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا . 8:00 مساءاً بتوقيت تونس . 8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر . 8:00 مساءاً بتوقيت المغرب . 11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات. 10:00 مساءاً بتوقيت البحرين. 11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 10:00 مساءاً بتوقيت الكويت . 10:00 مساءاً بتوقيت قطر. 7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

