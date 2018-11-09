اليوم - السعودية | هطول أمطار غزيرة على ساحات المسجد الحرام

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هطلت أمطار غزيرة على ساحات المسجد الحرام، بمكة المكرمة، اليوم الجمعة.





وتشهد منطقة مكة المكرمة، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للاتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول.





ودعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى تحذير الجميع بتوخي الحيطة، واتباع وسائل السلامة؛ لتفادي أخطار تجمعات المياه والسيول.



