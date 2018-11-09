رابط كورة ستار لايف HD | مشاهدة مباراة الأهلي والترجي اليوم جودة HD | نهائي أفريقيا | تشكيل الأهلي | kora star live HD
الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 10:06 صعيد طارق
رابط كورة ستار لايف HD | مشاهدة مباراة الأهلي والترجي اليوم جودة HD | نهائي أفريقيا | تشكيل الأهلي | kora star live HD
وحسب مران الأهلي، يبدو أن تشكيل النادي الأحمر اليوم فى مواجهة فريق الترجى التونسي الليلة، لن يتخلا عن محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأمامه رباعى الدفاع أيمن أشرف وساليف كوليبالى وسعد سمير ومحمد هاني، الذى سيشارك على حساب المصاب أحمد فتحى، وفى الارتكاز يلعب الثنائى حسام عاشور وعمرو السولية ومن أمامهم أحمد حمودى وإسلام محارب على أن يقود الهجوم الثنائى وليد سليمان ومروان محسن.
رابط كورة ستار لايف HD | مشاهدة مباراة الأهلي والترجي اليوم جودة HD | نهائي أفريقيا | تشكيل الأهلي | kora star live HD
سيكون عشاق الكرة المصرية والعربية والإفريقية، على موعد مع المتعة والإثارة الكروية، عندما يفتح ملعب رادس أبوابه لاستضافة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الأهلي والترجي التونسي في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة الثامنة مساءا بتوقيت تونس اليوم الجمعة 9-11-2018.
رابط كورة ستار لايف HD | مشاهدة مباراة الأهلي والترجي اليوم جودة HD | نهائي أفريقيا | تشكيل الأهلي | kora star live HD
وأعلن الكاف مؤخرًا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن إيقاف المغربي وليد أزارو مباراتين، على خلفية أحداث مباراة الذهاب وقيامه بتمزيق قميصه عقب احتساب ركلة الجزاء الثانية له.
رابط كورة ستار لايف HD | مشاهدة مباراة الأهلي والترجي اليوم جودة HD | نهائي أفريقيا | تشكيل الأهلي | kora star live HD
وشهدت الفترة الأخيرة أحداثا ساخنة بعد حالة الشحن الجماهيري للجمهور التونسي عقب مباراة الذهاب، بسبب تصريحات اللاعبين والمدربين.
رابط كورة ستار لايف HD | مشاهدة مباراة الأهلي والترجي اليوم جودة HD | نهائي أفريقيا | تشكيل الأهلي | kora star live HD
وتعد هذه المواجهة هي الرابعة بين الأهلي والترجي في البطولة هذا الموسم، حيث تعادل الفريقان في دور المجموعات دون أهداف في مصر، قبل أن يفوز الأهلي 1-صفر في تونس بفضل هدف أزارو، وفاز الأهلي في الذهاب 3-1.
رابط كورة ستار لايف HD | مشاهدة مباراة الأهلي والترجي اليوم جودة HD | نهائي أفريقيا | تشكيل الأهلي | kora star live HD
التشكيل المتوقع:
ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي: محمد الشناوي- أحمد فتحي، وسعد سمير، وساليف كوليبالي، وأيمن أشرف- عمرو السولية، وحسام عاشور- أحمد حمودي، ووليد سليمان، وإسلام محارب- مروان محسن.
رابط كورة ستار لايف HD | مشاهدة مباراة الأهلي والترجي اليوم جودة HD | نهائي أفريقيا | تشكيل الأهلي | kora star live HD
وسيبدأ الترجي مباراة اليوم بتشكلية تضم كلاً من: معز بن شريفية فى حراسة المرمى – محمد على اليعقوبى – خليل شمام – أيمن بن محمد – سامح الدربالى – فوسينى كوليبالى – غيلان الشعلالى – سعد بقير – أنيس البدرى – يوسف البلايلى – وطه ياسين الخنيسى.
رابط كورة ستار لايف HD | مشاهدة مباراة الأهلي والترجي اليوم جودة HD | نهائي أفريقيا | تشكيل الأهلي | kora star live HD
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