كواليس جلسة "الخطيب" مع لاعبي الأهلي قبل ساعات من موقعة الترجي

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي علي عقد جلسه مع الفريق الأول للكره في إحدي قاعات الطابق الرابع بفندق الإقامه في تونس قبل مواجهة الترجي في اياب نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها مساء اليوم بالملعب الإوليمبي برادس.





وقال الخطيب للاعبيه :" أريد منكم أن تلعبوا بأسم الأهلي ومصر.. نريد مباراة في كرة القدم فقط.. نحن والترجي أشقاء وأخوه.. تركيزنا فقط في الملعب.. لا نحتج علي تحكيم، ضعوا أسم ناديكم أمام أعينكم".





وأضاف:" العبوا بأقي جهد لديكم.. قاتلوا في الملعب.. المكسب أو الخساره ليس هي اليفصل ولكن أن تؤدي واجبك بكل ما لديك من جهد، ننتظر منكم اللقب والعودة من جديد للمشاركة في مونديال العالم".





وتابع:" تخيلوا ..جماهيركم تأتي من بعض دول العالم لتشجعكم.. من مصر والامارات والسعوديه والكويت.. تنفق الأف الجنيهات من قوت يومها حباً في هذا النادي العظيم.. تضيع جهداً ووقتاً ..الا يستحقون هؤلاء القتال واللعب الجماعي والغيره علي أسم نادينا".





وشدد الخطيب علي أن تاريخ الأهلي ملئ بالموافق التي يجب الإقتداء بها واذا تمسكوا بها اليوم فسوف تكون الغلبه لهم، وقال:" بطولة ٢٠٠٦.. أعتقد كان من بينكم حسام عاشور موجود.. الفريق لعب ولم نكن نغضب اذا خسر اللقب لا قدر الله.. لكن التوفيق وهدية المولي كانت مكافأه للتعب والجهد".