ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

جماهير الأهلي تهتف لأحمد فتحي في مطار القاهرة قبل السفر لتونس

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 10:05 ص
جماهير الأهلي تهتف لأحمد فتحي في مطار القاهرة قبل السفر لتونس
طباعة
علي نبوي
 

حرصت جماهير الأهلي المتواجدة في مطار القاهرة على استقبال أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بشكل رائع قبل التوجه إلى تونس لدعم فريقها في نهائي دوري أبطال أفريقيا.


ويواجه الأهلي نظيره الترجي التونسي في التاسعة مساء اليوم الجمعة في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.


وقامت الجماهير بالهتاف بإسم أحمد فتحي فور وصوله إلى صالة السفر وحظى باستقبال رائع.


والجدير بالذكر أن فتحي يغيب عن مباراة اليوم بسبب الإصابة التي تعرض لها في لقاء الذهاب بالإسكندرية، والذي فاز فيه الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

المزيد عن: نهائي افريقيا كورة رياضة جماهير الأهلي الترجي أخبار الرياضة أحمد فتحي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الأهلي
-
x
17:20
-
القادسية
دوري أبطال أفريقيا 2018
الترجي الرياضي - تونس
-
x
21:00
-
الأهلي - مصر
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/9/2018 10:30:09 AM