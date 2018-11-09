جماهير الأهلي تهتف لأحمد فتحي في مطار القاهرة قبل السفر لتونس

حرصت جماهير الأهلي المتواجدة في مطار القاهرة على استقبال أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بشكل رائع قبل التوجه إلى تونس لدعم فريقها في نهائي دوري أبطال أفريقيا.





ويواجه الأهلي نظيره الترجي التونسي في التاسعة مساء اليوم الجمعة في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وقامت الجماهير بالهتاف بإسم أحمد فتحي فور وصوله إلى صالة السفر وحظى باستقبال رائع.



