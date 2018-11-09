الطالع الفلكى الجُمعَه 9/11/2018..أحمَال جَمِيلَة!





**القمر فى الرّبع الأوّل ، القمرفى القوس.

**فلكياً/هندياً: القمر فى العقرب.





**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 23 أكتوبر - 22 نوفمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 17 أكتوبر - 16 نوفمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة السّمَاك من 29 أكتوبر - 10 نوفمبر.





*اليوم 30 بَابَة قبطى، 9 تشرين ثَانِ رُومى ، غُرّة رَبيعٍ الأوّل ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -الجَوَاز دَهْ حِمْل تِئيل ، وإن مَكَنْشْ فيه حُبّ وفَرْفَشَة مَحَدّشْ يِئدَر يِسْتَحمِلُه.(صلاح منصور من فيلم أنف وثلاث عيون-1972)





*القمر فى القوس "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*شهر ربيعٍ الأوّل

ثالث أشهر السّنة العربيّة القمريّة بعد مُحرّم الحَرَام وصَفَر، سمّاه العرب ربيعاً لأنه كان يوافق فصل الخريف والعرب يُسمّون الخريف ربيعاً،بينما يُسمّون الربيع صيفاً ، والصيف قيظاً، شهر ربيع الأوّل عرفته ثمود باسم مُورِد ، بينما كانت بقية العَرَبْ العَاربَة تُطلق عليه إسم طليق ، وأيضاً إسم خَوّان أي كثير الخيانة وذلك لأن الحرب كانت تشتد فيه فتخونهم فتنقص منهم أرواحاً وأمْوَالاَ.





*(الزّهرة فى الميزان تُثلث المرّيخ فى الدّلو- غربيّاً - ترُوبيكال سِيسْتِمْ)

الزّهرة فى الميزان تقوم باتصال تثليث (كوكبان بينهما 120 درجة) مع المرّيخ فى الدّلو،التثليث إتصال قوى ويعنى أن الكوكبيْن يعملان بتحالف مع بعضهما البعض بصورة مُمتازة وهو أكثر قوّة من إتصال التسديس (كوكبان بينهما 60 درجة) يكون هذا التثليث فى أدق درجاته بمشيئة الله تَعَالى فى تمام الخامسة و12 دقيقة مساءً ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





الميزان والدّلو برجان هوائيّان من طبيعة واحدة ، المريخ يقوم بتنفيذ المشاريع الفنيّة (الدلو برج الفنون) لكن تحت ظل قوانين زحل حاكم برج الدلو ورغم أنها قوانين غيرملموسة لكن لامفر منها للنجاح كقوانين السلّم المُوسيقى فى الألحان ونِسَب الزيوت فى العطور ، هذا الإتصال مُفيد لتوليد شرارة فنية كفيلم سينمائى أو عمل ديكورات لمنزلك ، تصميم مجوهرات راقية ، كما أنه مفيد لتوليد شرارة حب لكنها تحت مظلة قوانين زحل الأخلاقية والمجتمعية ، وأيضاً إعادة المياه لمجاريها بين زوجين بتجميل كلٍ منهما فى عيون الآخَر على أن تكون العودة تحت قوانين زحل والتى تزيد من متانة العلاقة وتجعلها صلبة ولأطول فترة زمنية مُمكنة ، بمشيئة الله تعالى.





إلى الطّوالع اليوميّة....





برج الحمل: خذ وقتك الكافى قبل توقيعك على عقد مكتوب لشراء أو بيع او حتى زواج ، وافحص جيّداً الشروط الخبيثة أسفل ورقة العقد المطبوع، درهم وقاية.





برج الثور: لاتحاول أن تلعب دور روميو بشيئ من الحذلقة، عبّر عن نفسك دون تلهّف لكى تُحافظ على مركزك فى عيون الحبيبة.

برج الجوزاء: أداء فروضك الدّينيّة مفيد لإستجلاب البركة وتنظيف هالتك المغناطيسيّة من تأثيرسلبى قديكون لحق بك من مقابلة حدثت بالأمس القريب.





برج السّرطان: الرغبة فى التسلّط قد تتسبب بنزاع بينك وبين زوجتك أو أحد أفراد عائلتك،إحتفظ بمساحتك الخاصة ودافع عنها مع إحترامك لمساحات الآخرين.

برج الأسد: زيارات عائليّة عليك أن تقوم بها اليوم بمشيئة الله تَعَالى ، تقوية الروابط الأسريّة تعنى أشخاص يطمئنون عليك باستمرار،والمزيد من راحة البال.





برج العذراء: حاول التوفيق بين أفراد أسرتك خاصةً إن كنت مسئولاً عن توزيع مكاسبك أو عواطفك ،لاتوغر الصّدور بالتفرقة بالإبتسامة لأحدهم والعبوس لآخَرْ.

برج الميزان: نيولوك/مظهر جديد تتمكن من خلاله بمشيئة الله تَعَالى من كسب علاقة عمل أو تقوية مركزك لدى خطيبتك ، أو يوم عسل مع زوجتك.





برج العقرب: العناية بكل ما ومن حولك بدءاً من أفراد أسرتك مروراً بالحيوانات الأليفة وانتهاءً بالنباتات المنزليّة تبدو أسلوبك لهذا اليوم، بمشيئة الله تَعَالى.





برج القوس: ترى عيوب الآخرين بنظارة مُكبّرة لكنك فى ظلام حالك فيما يخص أخطاءك الشخصية،مبدأ غيرمشجع،حاذر من الإنتقادات اللاذعة أوعلى الملأ.





برج الجدى: قد تجد صعوبة شديدة فى مواجهة الآخرين بأخطائهم ، ضع كلماتك فى ورقة سوليفان رقيقة وأشرح وجهة نظرك بموضوعيّة وعقلانيّة.

برج الدّلو: إحترس من اللحظات العاطفيّة الرّومانسيّة فقد تنقلب لمعركة شرسة بسبب لفظ خاطئ تتلفظ به دون قصد، فكر فى إسم خطيبتك الصحيح قبل أن تنطقه.





برج الحُوت: المواقف الصعبة دائماً ما يكون لها جانبها المشرق، يكفى أن تعرف الصّديق وقت الضيق ، وألا تكرّر نفس الخطأ.



