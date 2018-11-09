كول كورة - coolkora | بث مباشر الأن مباراة الأهلي والترجي اليوم بنهائي أفريقيا اتش دي | كورة لايف HD | بين سبورت لايف HD





يعتمد المدري الفني لفريق الأهلي "باتريس كارتيرون"، على لاعبيه الكبار، حيث يريد الاستفادة من خبراتهم لحسم لقاء اليوم وحصد اللقب على حساب فريق الترجي التونسي، لانه يواجه صعوبات متمثلة فى جماهير الترجى الغفيرة وملعب رادس الملقب بمسرح الرعب، بالإضافة للشحن التونسى المنتظر بعد أحداث مباراة الذهاب.





كول كورة - coolkora | بث مباشر الأن مباراة الأهلي والترجي اليوم بنهائي أفريقيا اتش دي | كورة لايف HD | بين سبورت لايف HD





نجح الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب بعدما فاز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وسجل للأهلي وليد سليمان ثنائية وعمرو السولية هدف، بينما تكفل البلايلي بتسجيل هدف الترجي، وشهد اللقاء جدلا تحكيميا واسعا بسبب قرارات الحكم الجزائري مهدي عبيد والذي احتسب 3 ركلات جزاء منها اثنين للأهلي وركلة للترجي.





كول كورة - coolkora | بث مباشر الأن مباراة الأهلي والترجي اليوم بنهائي أفريقيا اتش دي | كورة لايف HD | بين سبورت لايف HD





وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، قد أعلن إيقاف المغربي وليد أزارو مباراتين، على خلفية أحداث مباراة الذهاب وقيامه بتمزيق قميصه عقب احتساب ركلة الجزاء الثانية له.





كول كورة - coolkora | بث مباشر الأن مباراة الأهلي والترجي اليوم بنهائي أفريقيا اتش دي | كورة لايف HD | بين سبورت لايف HD





وشهدت الفترة الأخيرة أحداثا ساخنة بعد حالة الشحن الجماهيري للجمهور التونسي عقب مباراة الذهاب، بسبب تصريحات اللاعبين والمدربين.





كول كورة - coolkora | بث مباشر الأن مباراة الأهلي والترجي اليوم بنهائي أفريقيا اتش دي | كورة لايف HD | بين سبورت لايف HD





موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الأهلي والترجي في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة الثامنة مساءا بتوقيت تونس، وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية.





كول كورة - coolkora | بث مباشر الأن مباراة الأهلي والترجي اليوم بنهائي أفريقيا اتش دي | كورة لايف HD | بين سبورت لايف HD







