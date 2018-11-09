طرح أجزاء من سيناريو فيلم "الساحر أوز" بخط يد "لانجلي" في مزاد

طرح أجزاء من سيناريو فيلم "الساحر أوز"، المدون بخط يد السيناريست الأمريكي "نويل لانجلي" ومجموعة من المواد الأخرى من أرشيف الفيلم المنتج عام 1939، وذلك في مزاد خلال ديسمبر القادم، وسط توقعات بأن تصل قيمة أجزاء السيناريو إلى نحو 1.2 مليون دولار.





كان "لانجلي" الذي توفى عام 1980 واحدا من حوالي 12 كاتبا سينمائيا عملوا على تقديم العديد من الإبداعات السينمائية على الشاشة الكبيرة، خاصة سينما الطفل، ليتم إنتاج فيلم "ساحر أوز" أحد كلاسيكيات السينما الأمريكية والعالمية خلال القرن العشرين.





وتعود مسودات السيناريو حيث تتراوح الفترة التي كتب فيها السيناريو ما بين 5 إبريل و14 مايو 1938 إلى جانب مسودة رابعة من السيناريو، كتبها "فلورنس ريرسون" بالتعاون مع " إدجار آلان وولف"، إلى جانب مسودة خامسة في أغسطس 1938 من قبل"لانجلي".





وصرح أحد المسئولين عن المزاد بأن السيناريو يضم أكثر من 150 صفحة مكتوبة بخط اليد عن نشأة "الساحر أوز"، حيث تتبع تطورها وتغيرها من المسودة الأولى إلى النسخة النهائية.





وقد فاز فيلم "الساحر أوز" بجائزتي أوسكار فقط، أفضل موسيقى، ليتم تحويله إلى مسرحية موسيقية الأشهر في تاريخ هوليوود في عام 1989، كما تم حفظها من قبل السجل الوطني للسينما.