اتفرج لايف HD| مشاهدة مباراة الاهلي والترجي التونسي بث مباشر اليوم الجمعة 9-11-2018 نهائي دوري ابطال افريقيا 2018-كول HD

طالب محمد يوسف المدرب المساعد للأهلي لاعبي فريقه بنسيان نتيجة مباراة الذهاب مؤكدًا ثقة الجهاز الفني في قدرات اللاعبين قبل لقاء الإياب.





وأضاف في تصريحات له في وقت سابق اليوم “لاعبو الأهلي لديهم القدرة على تخطي كافة الصعاب من أجل تحقيق البطولات وإسعاد الجماهير وعدم التوقف عند معوقات الغيابات وغيرها في ظل إصرار الجميع على الفوز باللقب”.





وتابع يوسف “هناك حالة من التركيز الشديد يعيشها الجميع قبل المباراة. الجهاز الفني يتحدث مع اللاعبين بشكل مستمر عن ضرورة التركيز في المباراة والتعامل بهدوء ونسيان نتيجة مباراة الذهاب والسعي بقوة لتحقيق هدفهم”.





وأكد مصطفى كمال مدرب حراس مرمى الأهلي على جاهزية الثلاثي محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي لمباراة الترجي.





وأوضح كمال أن حراس الفريق على قدر المسؤولية ولديهم رغبة قوية في تقديم أفضل ما لديهم لمساعدة الأهلي في المنافسة على لقب البطولة وأن هناك حالة من التركيز الشديد بين الجميع داخل معسكر الفريق قبل هذا اللقاء المهم.





وأضاف “هناك منافسة شديدة بين الحراس الثلاثة وهذا الأمر الذي يصب في مصلحة الفريق بما يملكه كل منهم من خبرات دولية ومشاركات عديدة” متمنيا أن يكون لأحدهم بصمة في الفوز بالبطولة الأفريقية للمرة التاسعة.





وفي الوقت الذي سيحاول فيه الأهلي حصد اللقب التاسع في تاريخه والأول منذ 2013، فإن الترجي يحلم بإحراز اللقب الثالث وانتزاع بطاقة التأهل لكأس العالم للأندية في الإمارات الشهر المقبل.





معلومات عن مباراة الاهلي والترجي:-

الترجي التونسي Vs الأهلي. البطولة : دوري أبطال أفريقيا (النهائي). القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 . الملعب : الأولمبي بسوسة . المعلقين : عصام الشوالي + علي محمد علي .

موعد مباراة الاهلي والترجي:- 10:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 9:00 مساءاً بتوقيت مصر . 9:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . 9:00 مساءاً بتوقيت الأردن. 9:00 مساءاً بتوقيت سوريا . 9:00 مساءاً بتوقيت لبنان . 10:00 مساءاً بتوقيت العراق . 9:00 مساءاً بتوقيت السودان . 10:00 مساءاً بتوقيت اليمن . 9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا . 8:00 مساءاً بتوقيت تونس . 8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر . 8:00 مساءاً بتوقيت المغرب . 11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات. 10:00 مساءاً بتوقيت البحرين. 11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 10:00 مساءاً بتوقيت الكويت . 10:00 مساءاً بتوقيت قطر. 7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .



القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي والترجي

قناة beIN SPORTS MAX 7HD / France

قمر Astra 19.2°E

التردد 11856 V 29700 – HD

قناة ARENA SPORT 4 SD / Serbia

-قمر BulgariaSat 1.9°E –

التردد 12380 V 30000 – HD

قناة ARENA SPORT 2 HD / Croatia

-قمر Eutelsat 16°E

التردد – 11595 H 30000 – HD

قناة 5PLUS

-قمر Amos 4W

– التردد 10804 V 27500

.القنوات المفتوحة بدون شفرات الناقلة لمباراة الاهلي والترجي:-

قناة ORTB TV HD (Benin)

-قمر Eutelsat 9°E

التردد – 11881 V 27500 -FTA

-قمر Al Yah 52.5°E

– التردد 12438 H 29900 -FTA

قناة RTB TV HD (Burkina Faso)

-القمر Eutelsat 9°E

التردد -11900 H 27500 -FTA

-قمر Al Yah 52.5°E

التردد – 12438 H 29900 -FTA

قناة CRTV HD (Cameroon)

-قمر Al Yah 52.5°E –

التردد 12438 H 29900 -FTA

قناة ORTM SD (Mali)

-قمر Eutelsat 7°E –

التردد 11221 H 27500 -FTA

-قمر Eutelsat 9°E –

التردد12034 V 27500 -FTA

-قمر Al Yah 52.5°E

التردد – 12438 H 29900 -FTA

قناة RTG 1 HD (Gabon)

قمر -Al Yah 52.5°E –

التردد 12438 H 29900 -FTA

قناة TVT Togo HD (Togo)

-قمر Eutelsat 9°E

التردد-11900 H 27500 -FTA

-قمر Al Yah 52.5°E –

التردد 12438 H 29900 -FTA

قناة RTI 1 HD (Cote Dèvoir)

-قمر Eutelsat 9°E –

التردد 11880 V 27500 -FTA

-قمر Al Yah 52.5°E



وحذر كارتيرون مدافعي الفريق من خطورة مهاجمي الترجي وطالبهم بالتركيز الشديد خلال المباراة.

وحرص كارتيرون على عقد جلسة خاصة مع المالي ساليف كوليبالي مدافع الفريق قبل انطلاق التدريب الثاني على الملعب الفرعي لاستاد رادس.

وتعرض إسلام محارب لاعب الوسط لكدمة خفيفة في القدم خلال كرة مشتركة في التدريب قبل أن يفحص خالد محمود طبيب الفريق اللاعب الذي عاد بعد ذلك لاستكمال التدريب بشكل طبيعي.

اتفرج لايف HD| مشاهدة مباراة الاهلي والترجي التونسي بث مباشر اليوم الجمعة 9-11-2018 نهائي دوري ابطال افريقيا 2018-كول HD





