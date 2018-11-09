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التشكيل المتوقع للترجي أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 09:56 ص
التشكيل المتوقع للترجي أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا
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الفجر الرياضي
 
يلتقي فريق الأهلي مع نظيره الترجي التونسي في تمام الساعة التاسعة مساء، على الاستاد الأوليمبي برادس، في إياب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر أن يبدأ معين الشعباني المدير الفني للترجي بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: معز بن شريفية

الدفاع: محمد علي اليعقوبي- خليل شمام- أيمن بن محمد- سامح الدربالي

الوسط: فوسيني كوليبالي- غيلان الشعلالي- سعد بقير- أنيس البدري- يوسف البلايلي

الهجوم: طه ياسين الخنيسي
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