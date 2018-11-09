سبق - السعودية | "التجارة" تكشف عن عدد تراخيص تصدير الحديد والأسمنت

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كشفت وزارة التجارة والاستثمار، عن عدد تراخيص تصدير الحديد، التي أصدرتها بلغ حتى 56 ترخيصاً، حيث وصل عدد رخص الأسمنت إلى 33 رخصة، بإجمالي 89 ترخيصاً.





وأشارت إلى أن 6 طلبات ما زالت تحت الدراسة، موضحة أن ارتفاع عدد الرخص الصادرة يعد مؤشراً لنمو طلبات تصدير الحديد والأسمنت، وارتفاع عدد الشركات الراغبة في الحصول على رخص للتصدير إلى خارج المملكة.





وتابعت أن إصدار التراخيص جاء بعد استيفاء الشروط والمتطلبات المحددة وفقاً للضوابط التنظيمية للجنة الوزارية المشكلة من وزارات التجارة والاستثمار، المالية، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة.



