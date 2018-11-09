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الإعلان الرسمي لفيلم الأنيميشن "Missing Link" (فيديو)

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 09:51 ص
الإعلان الرسمي لفيلم الأنيميشن Missing Link (فيديو)
Missing Link
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الفجر الفني
 
طرحت شركتا أنابورنا ولوينزجيت الترفيهيتان، الإعلان الرسمي الأول لفيلم الرسوم المتحركة "Missing Link"، والمقرر طرحه في 21 أبريل 2019.

تدور أحداث الفيلم حول السير ليونيل فروست، صاحب الشخصية الكاريزمية، والمحقق الأول في عالم الأساطير والوحوش. 

تأتي الفرصة الأخيرة للسيد ليونيل لقبول مغامرة جديدة تعتمد على السفر إلى شمال غرب المحيط الهادئ في أمريكا لإثبات وجود مخلوق أسطوري، يعتقد أنه بقايا حية من سلالة الإنسان البدائية.

الفيلم من بطولة أصوات زوي سالدانا، هيو جاكمان، إيما تومبسون، ستيفن فراي، مات لوكاس، ومن تأليف وإخراج كريس باتلر.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن Missing Link
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