عاجل.. كاليفورنيا تعلن حالة الطوارئ





أفادت السلطات في كاليفورنيا، بأنه تم إجلاء آلاف الأشخاص من منازلهم في أعقاب اندلاع حريق هائل سريع التحرك في سفوح جبال سييرا في نورثرن كاليفورنيا.





وأعلن القائم بأعمال حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، حالة الطوارئ في مقاطعة بوتي شمال ساكرامنتو، بعد أن انتشر ما يسمى بحريق "كامب فاير" في أكثر من 18 ألف فدان في 8 ساعات فقط دون احتواء أي من الحرائق.





وقال قائد شرطة مقاطعة بوتي، كوري هونز، في مؤتمر صحفي "تلقينا تقارير عن بعض الوفيات، ولم يتم حتى الآن التحقق من هذه التقارير".





وأضاف: "لقد كان هذا حريقاً سريعاً، فقد تحرك بسرعة كبيرة جداً من منطقة نائية إلى مناطق مأهولة بالسكان"، وأشار إلى أن الحريق لا يزال نشطاً جداً. وقال رئيس هيئة الإطفاء في كاليفورنيا (كالفاير)، دارين ريد إن "هناك خسائر كبيرة في مجتمعات متعددة فضلاً عن العديد من الإصابات بين المدنيين ورجال الإطفاء".





وذكر مكتب قائد شرطة مقاطعة بوتي، إنه تم إصدار أمر بالإخلاء لمناطق في بلدة "بارادايس"، التي يقطنها حوالي 27 ألف شخص، ووصف الحريق بأنه خطير للغاية.



