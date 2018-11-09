الرواد يُكرم أبطال العالم في كرة السرعة (صور)

نظمَّ نادي "الرواد" بمدينة العاشر من رمضان، برئاسة الدكتور أبو الحجاج عبدالغني، رئيس مجلس إدارة النادي، أمس الخميس، احتفالية كبرى لتكريم أبناء النادي من أبطال العالم في كرة السرعة، وأبطال إفريقيا في الجودو.



وحضر الاحتفالية المستشار عمرو حسين، رئيس الاتحادين المصري والعربي لكرة السرعة، والمهندس مطيع فخر الدين، رئيس الاتحاد المصري للجودو، واللواء مصطفى كامل، محافظ بور سعيد الأسبق، وهاشم محمد هاشم، عضو الاتحاد المصري للجودو، والمقدم أحمد صابر، عضو الاتحاد المصري للجودو، والمهندس طه شرف عضو المجلس، والمهندس أحمد الخطيب، رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الحديدية.



وتم تكريم اللاعبين "حازم ياسر، وعمر ياسر، وسلمى بسام، وأميرة أمجد، وندى خالد السفري" أبطال العالم في كرة السرعة، والكابتن علي جمعة وهبة، المدير الفني لنادي الرواد ومنتخب مصر، بالإضافة إلى "محمد نصر الله، وأحمد عبدالسلام" ابطال إفريقيا في الجودو، والكابتن مجدي رمضان، المدير الفني للجودو بنادي الرواد.



شارك في الاحتفالية آماني عبدالحافظ، والدكتور عمرو المليح، والمحاسبين كمال العمروسي وطارق الخولي وأحمد فوزي، أعضاء مجلس إدارة نادي الرواد، وأحمد بحيري، المدير التنفيذي، والدكتور أمجد زكريا، مدير النشاط الرياضي.