كيف آزرت أيتن عامر النادي الأهلي في نهائي أبطال أفريقيا؟

آزرت الفنانة أيتن عامر النادي الأهلي، في مباراة مساء اليوم الجمعة أمام الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.





وشاركت "عامر"، صورتها حاملة علم النادى الأهلى، وعلقت قائلة: "يوم 9 الساعة 9.. نرجع بالتاسعة إن شاء الله".





ويتوج فريق النادى الأهلى فى حالة فوزه أو تعادله أو خسارته بهدف واحد لحسم اللقب التاسع على نظيره الترجى التونسى فى إياب الدور النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا على ملعب رادس، وهى المباراة التى سيحضرها ما يقرب من 60 ألف مُشجع من أنصار الفريق التونسي.



