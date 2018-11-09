ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

كيف آزرت أيتن عامر النادي الأهلي في نهائي أبطال أفريقيا؟

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 09:46 ص
كيف آزرت أيتن عامر النادي الأهلي في نهائي أبطال أفريقيا؟
آيتن عامر
طباعة
الفجر الفني
 
آزرت الفنانة أيتن عامر النادي الأهلي، في مباراة مساء اليوم الجمعة أمام الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 
وشاركت "عامر"، صورتها حاملة علم النادى الأهلى، وعلقت قائلة: "يوم 9 الساعة 9.. نرجع بالتاسعة إن شاء الله".

ويتوج فريق النادى الأهلى فى حالة فوزه أو تعادله أو خسارته بهدف واحد لحسم اللقب التاسع على نظيره الترجى التونسى فى إياب الدور النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا على ملعب رادس، وهى المباراة التى سيحضرها ما يقرب من 60 ألف مُشجع من أنصار الفريق التونسي.

المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن اخبار آيتن عامر آيتن عامر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الأهلي
-
x
17:20
-
القادسية
دوري أبطال أفريقيا 2018
الترجي الرياضي - تونس
-
x
21:00
-
الأهلي - مصر
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/9/2018 10:30:09 AM