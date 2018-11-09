الأهلي يتحدى الترجي التونسي و"كاف" للتتويج بالنجمة التاسعة

يلتقي فريق الأهلي مع نظيره الترجي التونسي في تمام الساعة التاسعة مساء، على الاستاد الأوليمبي برادس، في إياب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





يدخل الأهلي لقاء اليوم بأفضلية كبيرة بعدما حقق الفوز في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين الجمعة الماضي على استاد برج العرب بالإسكندرية.





ويتطلع المارد الأحمر في الخروج من استاد رادس باللقب التاسع في تاريخه والتأهل إلى نهائيات كأس العالم للأندية بالإمارات بعد غياب دام أثر من 5 سنوات، حيث يكفي الأهلي التعادل السلبى أو الهزيمة بهدف دون مقابل للتتويج باللقب.





ويعد النادى الاهلى أكثر الفرق الافريقية مشاركة فى تاريخ بطولة كأس العالم للأندية، بعدما سبق وأن تذوق طعم المشاركة فى تلك البطولة "5 مرات"، أعوام 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، علماً بأن المشاركة الأبرز للفريق الأحمر كانت فى نسخة 2006 باليابان عندما حصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية.





ويفتقد الأهلي في لقاء اليوم لخدمات وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر بعد قرار الاتحاد الأفريقي بإيقافه مباراتين متتاليتين بسبب ما بدر من اللاعب عقب احتساب الحكم الجزائري مهدي عبيد شارف الذي أدار المباراة ركلة جزاء للأهلي أثارت الجدل، وأحمد فتحي الظهير الأيمن للأهلي بعد الإصابة التي لحقت به في بداية مباراة فريقه أمام الترجي ليخرج متأثرًا بإصابته ويحل محمد هاني بدلًا منه.





وعلى الجانب الأخر يأمل فريق الترجي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق انتفاضة تاريخية وخطف اللقب من أنياب المارد الأحمر للمرة الثالثة في تاريخ أبناء تونس.





يدخل الترجي لقاء اليوم مفتقدا لخدمات كل من فرانك كوم لاعب الوسط وشمس الدين الذوادي مدافع الترجي التونسي بعد حصولهما على البطاقة الصفراء الثانية خلال مباراة الذهاب ليتم استبعادهما من خوض لقاء الإياب وفقًا للوائح الكاف.





وعلى الرغم من غياب رمانة ميزان فريق باب سويقة (كوم) إلا أن معين الشعباني المدير الفني للفريق التونسي سيستعيد خدمات كل من هيثم الجويني مهاجم الفريق الذي غاب عن مباراة الذهاب بسبب الإصابة إلى جانب أمين بن محمد الذي تعافى هو الاخر من الإصابة التي حقت به مؤخرًا.





ويتسلح فريق الترجي في لقاء اليوم بـ 60 ألف مشجع، لاسيما بعد قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" بإلغاء العقوبة المفروضة على النادى التونسى بإغلاق مدرج "الفيراج".





ويحتاج الفريق التونسي إلى الفوز بهدفين دون رد من أجل التتويج باللقب، أو الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيحية.