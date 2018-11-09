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بعد نحو شهرين من عرضه.. "كفرناحوم" لا يزال متصدرا لشباك التذاكر فى لبنان

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 07:45 ص
بعد نحو شهرين من عرضه.. كفرناحوم لا يزال متصدرا لشباك التذاكر فى لبنان
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لا يزال الفيلم اللبناني "كفرناحوم" يتصدر شباك التذاكر بلبنان وذلك بعد 7 أسابيع من عرضه في دور العرض السينمائي. 

الجدير ذكره أن فيلم "كفرناحوم" حصد جائزة لجنة تحكيم "مهرجان كان" السينمائي، وعُرض أيضًا في مهرجان النرويج للأفلام، وحاز على جائزة الجمهور في "مهرجان سيراييفو" للافلام السينمائية، وجائزة الجمهور لأفضل فيلم روائي في "مهرجان مالبورن" للأفلام السينمائية.

وتدور أحداث الفيلم في أحياء بيروت الفقيرة، وتتناول قصة الطفل "زين" الذي يقاضي والديه اللذين أنجبا عددًا كبيرًا من الأطفال، قائلًا للقاضي من خلال الفيديو الذي نشر سابقاً كإعلان رسمي للعمل: "بدّي قاضي أهلي لأن خلّفوني".


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