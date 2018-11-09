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عبور 319 سفينة بحمولة 22.9 مليون طن لقناة السويس خلال أسبوع

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 07:33 ص
عبور 319 سفينة بحمولة 22.9 مليون طن لقناة السويس خلال أسبوع
قناة السويس
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال أسبوع، من الجمعة وحتى أمس الخميس، عبور 319 سفينة بحمولة 22.9 مليون طن.

وأكد الفريق مميش، جاهزية قناة السويس للتعامل مع المعطيات الجديدة فى صناعة النقل البحرى، وأهمها تحسن مؤشرات حركة التجارة العالمية واتجاه ترسانات السفن العالمية لصناعة أجيال جديدة من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، وهو ما تعاملت معه إدارة القناة بنظرة مستقبلية ناجحة من خلال تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة.

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