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إليسا: الشعب المصري طيب ومحب للحياة (فيديو)

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 07:23 ص
إليسا: الشعب المصري طيب ومحب للحياة (فيديو)
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قالت المطربة اللبنانية إليسا، إن مصر تعني بالنسبة إليها الكثير، مشيرة إلى أنها تغني باللهجة المصرية في أغلب أغنياتها. 

وأضافت إليسا خلال الجزء الثاني من لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم"، "الشعب المصري غالٍ على قلبي وهو شعب طيب محب للحياة، ويتذوق الموسيقى". 

وحلت النجمة اللبنانية إليسا ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" على قناة "CBC"، في أول لقاء تليفزيوني لها بعد انتصارها على مرض سرطان الثدي وشفائها منه.


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