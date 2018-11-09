تفاصيل مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال ومشاهدة البث المباشر

يخوض فريق الأهلي مباراة من العيار الثقيل ضد الترجي التونسي، مساء اليوم الجمعة، وتأتي تلك المباراة في إطار إياب دور نهائي دوري أبطال أفريقيا والفائز سيتأهل للعب كأس العالم للأندية بالإمارات.

وتمكن فريق الأهلي من الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة الذهاب حيثُ سجل وليد سليمان هدفين وعمرو السولية هدف وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتقام مباراة الأهلي مع الترجي في نهائي دوري الأبطال على ملعب رادس الأولمبي، مساء الجمعة، وذلك في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مدينة القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ويخوض النادي الأهلي بقيادة باتريس كارتيرون اللقاء مفتقدًا مهاجمه المغربي وليد أزارو الذي تلقى عقوبة بالإيقاف بسبب تقطيع قميصه لخداع الحكم في لقاء الذهاب، ويحتاج الاحمر لعدم تلقي أهداف خلال الإياب لضمان التأهل.

ويحتاج الأهلي من أجل أن يتأهل الفوز بالمباراة بنتيجة هدف نظيف لصالحه أو حتى بالتعادل السلبي أو التعادل بهدف لمثله والمهم ألا يتلقى مرمى الشناوي أهداف.

وسيتم نقل مباراة الأهلي مع الترجي في دوري الأبطال مباشرةً وحصرياً عبر قناة "بي إن سبورت 1" الرياضية المشفرة بصوت الثنائي المميز علي محمد علي وعصام الشوالي.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي المصري ضد الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا عبر البث المباشر على موقع الفجر الرياضي.