ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تفاصيل مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال ومشاهدة البث المباشر

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 07:03 ص
تفاصيل مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال ومشاهدة البث المباشر
الاهلي والترجي
طباعة
منى العوضي
 

يخوض فريق الأهلي مباراة من العيار الثقيل ضد الترجي التونسي، مساء اليوم الجمعة، وتأتي تلك المباراة في إطار إياب دور نهائي دوري أبطال أفريقيا والفائز سيتأهل للعب كأس العالم للأندية بالإمارات.

 

وتمكن فريق الأهلي من الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة الذهاب حيثُ سجل وليد سليمان هدفين وعمرو السولية هدف وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

 

وتقام مباراة الأهلي مع الترجي في نهائي دوري الأبطال على ملعب رادس الأولمبي، مساء الجمعة، وذلك في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مدينة القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

 

ويخوض النادي الأهلي بقيادة باتريس كارتيرون اللقاء مفتقدًا مهاجمه المغربي وليد أزارو الذي تلقى عقوبة بالإيقاف بسبب تقطيع قميصه لخداع الحكم في لقاء الذهاب، ويحتاج الاحمر لعدم تلقي أهداف خلال الإياب لضمان التأهل.

 

ويحتاج الأهلي من أجل أن يتأهل الفوز بالمباراة بنتيجة هدف نظيف لصالحه أو حتى بالتعادل السلبي أو التعادل بهدف لمثله والمهم ألا يتلقى مرمى الشناوي أهداف.

 

وسيتم نقل مباراة الأهلي مع الترجي في دوري الأبطال مباشرةً وحصرياً عبر قناة "بي إن سبورت 1" الرياضية المشفرة بصوت الثنائي المميز علي محمد علي وعصام الشوالي.

 

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي المصري ضد الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا عبر البث المباشر على موقع الفجر الرياضي.

المزيد عن: مشاهدة مباراة الاهلى والترجى مباشر مشاهدة مباراة الاهلى والترجى بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلى والترجى اليوم مباشر مشاهدة مباراة الاهلى والترجى اليوم بث مباشر كامل مشاهدة مباراة الاهلى والترجى اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلى والترجى اليوم مشاهدة مباراة الاهلى والترجى التونسى مباشر مشاهدة مباراة الاهلى والترجى التونسى اليوم مشاهدة مباراة الاهلى والترجى الان مباشر مشاهدة مباراة الاهلى والترجي لقاء الذهاب بث مباشر مباراة الاهلي والترجي يلا شوت الجديد بث مباشر مباراة الاهلي والترجي مباشر بث مباشر مباراة الاهلي والترجي كورة لايف بث مباشر مباراة الاهلي والترجي كورة جول بث مباشر مباراة الاهلي والترجي في دوري ابطال افريقيا اليوم بث مباشر مباراة الاهلى والترجى بين سبورت بث مباشر مباراة الاهلى والترجى اليوم بث مباشر مباراة الاهلي والترجي التونسي بي ان سبورت بث مباشر مباراة الاهلى والترجى التونسى الان
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الأهلي
-
x
17:20
-
القادسية
دوري أبطال أفريقيا 2018
الترجي الرياضي - تونس
-
x
21:00
-
الأهلي - مصر
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/9/2018 7:20:01 AM