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البوسترات الدعائية الأولى لفيلم "Aquaman" (صور)

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 06:45 ص
البوسترات الدعائية الأولى لفيلم Aquaman (صور)
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طرحت الشركة المنتجة  لـ Aquaman، البوسترات الأولية لفيلم الخيال العلمي المقرر طرحه يوم 21 ديسمبر فى مختلف سينمات الولايات المتحدة الأمريكية.

 
وتدور أحداث Aquaman، حول آرثر كارى الذى يعرف أنه الوريث الشرعى لـ مملكة أتلانتس تحت الماء، والذى يجب عليه أن يتقدم لقيادة شعبه ويصبح بطلاً للعالم.

الفيلم من بطولة جايسون موموا، وآمبر هيرد، ونيكول كيدمان، وراندال بارك، وباتريك ويلسون، ودولف لوندجرين، وويليم دافو، وجراهام ماكتفيش، الفيلم من تأليف جوف جونز، ومورت واينجير، وجيمس وان، وسوف بيل، وبول نوريس، ومن إخراج جيمس وان.


البوسترات الدعائية الأولى لفيلم "Aquaman" (صور)
البوسترات الدعائية الأولى لفيلم "Aquaman" (صور)
البوسترات الدعائية الأولى لفيلم "Aquaman" (صور)
البوسترات الدعائية الأولى لفيلم "Aquaman" (صور)
البوسترات الدعائية الأولى لفيلم "Aquaman" (صور)
البوسترات الدعائية الأولى لفيلم "Aquaman" (صور)
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