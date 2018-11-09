رغم الفوز على باتي بوريسوف.. ساري يؤكد: قدمنا مباراة غير جيدة

أكد الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، أن فريقه لم يلعب بشكل جيد جداً أمام باتي بوريسوف بالدوري الأوروبي مساء أمس، ولم يعجبه الأداء في الشوط الأول، لأنه كا يتناقل الكرة ببطء، وكانوا أفضل في أول 25 دقيقة من الشوط الثاني.

وقال ساري خلال المؤتمر الصحفي عقب انتصار فريقه امام باتي بوريسوف بالدوري الأوروبي: "أفضل شيء في هذا المساء كانت النتيجة، الظروف هنا لم تساعدنا، وأرضية الملعب كانت سيئة".

وأضاف: "أنا سعيد لـ[جيرو]، هو لاعب مهم جداً بالنسبة لنا، لأنه لاعب مفيد جداً للفريق، الهدف كان مهماً لثقته".

وواصل ساري عن باتي بوريسوف: "هاجموا بشكل جيد للغاية في الدقائق القليلة الأولى. لعبوا بشكل أفضب بكثير من مباراة ستامفورد بريدج".

واختتم بالحديث عن التأهل بوقت مبكر: "أعتقد أن صدارة المجموعة أمر مهم. نحن بحاجة إلى نقطة واحدة أخرى لتصدر المجموعة، وهذا هو هدفنا التالي. ثم يمكننا التفكير في الدور التالي في فبراير."