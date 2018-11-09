ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

رغم الفوز على باتي بوريسوف.. ساري يؤكد: قدمنا مباراة غير جيدة

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 06:46 ص
رغم الفوز على باتي بوريسوف.. ساري يؤكد: قدمنا مباراة غير جيدة
ساري
طباعة
عمر عبد العزيز
 

أكد الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، أن فريقه لم يلعب بشكل جيد جداً أمام باتي بوريسوف بالدوري الأوروبي مساء أمس، ولم يعجبه الأداء في الشوط الأول، لأنه كا يتناقل الكرة ببطء، وكانوا أفضل في أول 25 دقيقة من الشوط الثاني.

 

وقال ساري خلال المؤتمر الصحفي عقب انتصار فريقه امام باتي بوريسوف بالدوري الأوروبي: "أفضل شيء في هذا المساء كانت النتيجة، الظروف هنا لم تساعدنا، وأرضية الملعب كانت سيئة".

 

وأضاف: "أنا سعيد لـ[جيرو]، هو لاعب مهم جداً بالنسبة لنا، لأنه لاعب مفيد جداً للفريق، الهدف كان مهماً لثقته".

 

وواصل ساري عن باتي بوريسوف: "هاجموا بشكل جيد للغاية في الدقائق القليلة الأولى. لعبوا بشكل أفضب بكثير من مباراة ستامفورد بريدج".

 

واختتم بالحديث عن التأهل بوقت مبكر: "أعتقد أن صدارة المجموعة أمر مهم. نحن بحاجة إلى نقطة واحدة أخرى لتصدر المجموعة، وهذا هو هدفنا التالي. ثم يمكننا التفكير في الدور التالي في فبراير."

 

المزيد عن: ساري تشيلسي الدوري الاوروبي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الأهلي
-
x
17:20
-
القادسية
دوري أبطال أفريقيا 2018
الترجي الرياضي - تونس
-
x
21:00
-
الأهلي - مصر
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/9/2018 7:20:03 AM