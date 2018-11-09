رابط مباشر الاهلي والترجي بث مباشر | كورة ستار الاهلي | الاهلي والترجي بث مباشر الان

تنطلق مباراة الأهلي المصري ضد الترجي الرياضي التونسي، في إياب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي تبدأ في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على الملعب الأوليمبي برادس، في مباراة ستكون منتظرة للجمهور العربي عامة وجمهور شمال إفريقيا على وجه الخصوص، كما يمكنكم متابعة مباراة الأهلي أمام الترجي عبر قناة بي إن سبورت اتش دي.

رابط مباشر الاهلي والترجي بث مباشر | كورة ستار الاهلي | الاهلي والترجي بث مباشر الان

مباراة الأهلي والترجي ستكون منقولة حصريا عبر Bein Sport، وتحديدا قناة بي إن سبورت اتش دي 1، مع استوديو تحليلي خاص جدا عبر القناة القطرية، نظرا لما يحمله النهائي من أهمية كبرى، حيث سيكون التونسي عصام الشوالي والمصري علي محمد علي معلقين على أحداث اللقاء، وتنطلق المواجهة في تمام الساعة التاسعة مساء (توقيت القاهرة)، العاشرة مساء (توقيت المملكة العربية السعودية)، الحادية عشر مساء (توقيت دولة الإمارات العربية المتحدة)، العاشرة مساء (توقيت سوريا)، العاشرة مساء (توقيت الأردن)، العاشرة مساء (توقيت فلسطين).

الأهلي كان قد فاز في موقعة الذهاب والتي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية يوم الجمعة الماضي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، ويحتاج للفوز بأي نتيجة أو التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بهدف دون رد، للتتويج باللقب التاسع في تاريخه لؤكد تربعه على عرش الكرة الإفريقية.

وكان الاتحاد الإفريقي "كاف" قد أعلن عن عدد من القنوات المفتوحة التي ستنقل المباراة ومن بينها:

- قناة ORTB من بنين.

- قناة RTB من بوركينا فاسو.

- قناة CRTV من الكاميرون.

- قناة RTI من كوت ديفوار.

- قناة TGB من غينيا الإستوائية.

- قناة ORTM من مالى.

- قناة RTNC من جمهورية الكونغو.

- قناة RTS من السنغال.

- قناة TVT "تيلى ساحل" من توجو.

ويعول الأهلي ومدربه الفرنسي باتريس كارتيرون على عدد من نجومه الكبار الذين يمتلكون خبرات كبيرة في إفريقيا ومن بينهم المدافع المالي ساليف كوليبالي وسعد سمير وحسام عاشور والمتألق في الفترة الأخيرة وليد سليمان، بالإضافة إلى المهاجم الشاب صلاح محسن، خاصة أن الفريق الأحمر يغيب عنه عدد من اللاعبين المؤثرين كالنيجيري جونيور أجايي وعلي معلول وأحمد فتحي للإصابة، والمغربي وليد أزارو للإيقاف.