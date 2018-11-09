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تعرف على حالة الطقس اليوم الجمعة 9 نوفمبر 2018

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 06:36 ص
تعرف على حالة الطقس اليوم الجمعة 9 نوفمبر 2018
طقس - ارشيفية
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الجمعة، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.
 
كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد  يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى ومتوسطة الشدة على القاهرة وسيناء وشمال الصعيد تكون خفيفة على سلاسل جبال البحر الأحمر ومدينتى حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية غربية  خفيفة إلى معتدلة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة العظمى 25  والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 22 والصغرى 15، وسوهاج العظمى 26 والصغرى 15، وقنا العظمى 27 والصغرى 16، وأسوان العظمى  28 والصغرى 17 درجة.

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