تشكيل مباراة الأهلي والترجي المتوقع في نهائي دوري أبطال أفريقيا ومشاهدة البث المباشر

يستعد فريق الأهلي لملاقاة نظيره الترجي التونسي، مساء غداً الجمعة، وتأتي تلك المباراة في إطار إياب دور نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها على ملعب "رادس الأولمبي".

ووضع فريق الأهلي أول خطواته لحصد اللقب التاسع بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال مباراة الذهاب حيثُ أحرز وليد سليمان هدفين وعمرو السولية هدف وذلك في مباراة الذهاب التي استضافها ملعب برج العرب بالإسكندرية.

- موعد مشاهدة مباراة الأهلي والترجي:

تقام مباراة الأهلي مع الترجي في نهائي دوري الأبطال على استاد رادس الأولمبي، مساء الجمعة، وذلك في تمام الساعة الـ 9:00 بتوقيت مدينة القاهرة والـ 10:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وتلقى المغربي وليد أزارو عقوبة بالإيقاف بسبب تقطيعه لقميصه من أجل خداع الحكم خلال لقاء الذهاب، ومن المتوقع أن يقود مروان محسن هجوم الأحمر في الإياب، بينما يحتاج الأهلي للتعادل فقط من أجل حصد اللقب التاسع في تاريخه والتأهل لكأس العالم للأندية في الإمارات.

- التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والترجي:

الأهلي: "محمد الشناوي - محمد هاني- سعد سمير- ساليف كوليبالي- أيمن أشرف- حسام عاشور- عمرو السولية- إسلام محارب- وليد سليمان- ميدو جابر- مروان محسن.

الترجي: "معز بن شريفية- محمد علي اليعقوبي- خليل شمام- أيمن بن محمد- سامح الدربالي- فوسيني كوليبالي- غيلان الشعلالي- سعد بقير- أنيس البدري- يوسف البلايلي- طه ياسين الخنيسي".

- القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي:

وستنقل مباراة الأهلي مع الترجي في إياب نهائي دوري الأبطال عبر البث المباشر والحي على قناة "بي إن سبورت 1" الرياضية المشفرة بصوت الثنائي المميز علي محمد علي وعصام الشوالي.

وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن هناك 27 قناة ناقلة للمباراة المنتظرة، من بينهم 9 قنوات مفتوحة على عدد من الأقمار الصناعية، مثل "ORTB بنين، RTB بوركينا فاسو، CRTV الكاميرون، RTI كوت ديفوار، TGB غينيا الإستوائية، ORTM مالى، RTNC جمهورية الكونغو، RTS السنغال، TVT "تيلى ساحل" توجو".

- مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي والترجي:

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي المصري ضد الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا عبر البث المباشر على موقع الفجر الرياضي.