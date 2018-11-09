رضوى الشربيني تعلق على مقطعها المثير للجدل "بلوك.. بلوك"

ومن المقرر أن تعلق الشربيني على الفيديو المنتشر على السوشيال ميديا بعنوان "بلوك.. بلوك".





وصرحت الشربيني، بأنها لا تقصد تحريض المرأة على الرجل وإنما تدعوها للعيش بكرامة دون انتقاص من حقوقها.





رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس" على قناة "سي بي سي سفرة".







