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رضوى الشربيني تعلق على مقطعها المثير للجدل "بلوك.. بلوك"

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 05:40 ص
رضوى الشربيني تعلق على مقطعها المثير للجدل بلوك.. بلوك
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الفجر الفني
 

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي المذيعة رضوى الشربيني، في برنامج "معكم" المذاع على قناة "CBC" اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن تعلق الشربيني على الفيديو المنتشر على السوشيال ميديا بعنوان "بلوك.. بلوك".

وصرحت الشربيني، بأنها لا تقصد تحريض المرأة على الرجل وإنما تدعوها للعيش بكرامة دون انتقاص من حقوقها.

رضوى الشربيني  تقدم برنامج "هي وبس" على قناة "سي بي سي سفرة". 


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