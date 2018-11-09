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حقيقة حقن الدواجن بالهرمونات لزيادة الإنتاج

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 05:32 ص
حقيقة حقن الدواجن بالهرمونات لزيادة الإنتاج
دواجن
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نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء  تُفيد بوجود عمليات حقن للدواجن بالهرمونات من أجل زيادة الإنتاج الداجني.

المركز تواصل وزارة الزراعة، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً على عدم استخدام أية هرمونات لحقن الدواجن على الإطلاق، وأن جميع المزارع بكافة محافظات الجمهورية ملتزمة بتطبيق أساليب التربية الصحية السليمة للدواجن حرصاً على صحة وسلامة المواطن، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد  في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة  الذعر بين المواطنين،  والإضرار بصناعة الدواجن الوطنية.

وأشارت الوزارة إلى جهودها في تحسين الدواجن البلدية للحفاظ على السلالة وراثيًا، لأنها تعد الأعلى في الإنتاج وتستخدم أعلافًا قليلة، وكذلك بهدف إنتاج كميات أكثر، وذلك من خلال الأبحاث والتجارب، التي تقوم بها الوزارة على غرار ما يقوم به العالم في ذلك القطاع.

المزيد عن: وزارة الزراعة دواجن حقن الدواجن الحكومة
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