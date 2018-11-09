ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وكيل "صحة الفيوم" تتفقد قسم الغسيل الكلوى بالمستشفى العام وتستمع لشكاوى المرضى

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 05:21 ص
وكيل صحة الفيوم تتفقد قسم الغسيل الكلوى بالمستشفى العام وتستمع لشكاوى المرضى
طباعة
ريهام على
 
قامت الدكتورة آمال هاشم، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بالمرور على قسم الكلى الصناعي بمستشفى الفيوم العام ومعها الدكتور شريف صبحى، مدير الطوارئ والقائم بأعمال مدير الطب العلاجى بتفقد قسم الرجال وقسم النساء، فى وجود رئيس القسم الدكتور محمد طلبة.

واستمعت وكيل الوزارة الى شكاوى المرضى ووجهت رئيس القسم بحلها وطالبت التمريض بحسن معاملة المرضى وعمل كارنيهات للمرضى محدد بها موعد الجلسات.

كما أمرت بوضع جدول معلن به مواعيد شيفتات الغسيل وطلبت من المرضى الحضور قبل الجلسة بنصف ساعة فقط وعدم التشاجر مع بعضهم ومن يصدر عنهم هذا السلوك سيتم عمل محضر لهم بنقطة شرطة المستشفى وكذلك من يعتدى منهم على الفريق الطبي. 

ووعدت المرضى بانهم سيحصلون على حقهم فى جلسة غسيل بلا مشاكل كما اكدت لهم توافر جميع مستلزمات الغسيل الكلوى.

كما تفقدت قسم غسيل كلى الاطفال واستمعت الى شكواهم واصطحبت احدهم الى مقر جلسة الغسيل وامرت الفريق الطبى بحل جميع مشاكله.

وطالبت المرضى بالتوجه الى مكتبها فى حال عدم توفير ما امرت به لسيادتها لحصولهم على جلسة غسيل بدون مشاكل وانذرت بان من لم يلتزم بتعليماتها من الفريق الطبى سيتم تحويله للشئون القانونية وسيتخذ معه الاجراء القانونى المناسب.
المزيد عن: مستشفى الفيوم الدكتورة امال هاشم اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الأهلي
-
x
17:20
-
القادسية
دوري أبطال أفريقيا 2018
الترجي الرياضي - تونس
-
x
21:00
-
الأهلي - مصر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/9/2018 7:20:03 AM