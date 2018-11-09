وكيل "صحة الفيوم" تتفقد قسم الغسيل الكلوى بالمستشفى العام وتستمع لشكاوى المرضى



كما تفقدت قسم غسيل كلى الاطفال واستمعت الى شكواهم واصطحبت احدهم الى مقر جلسة الغسيل وامرت الفريق الطبى بحل جميع مشاكله.



وطالبت المرضى بالتوجه الى مكتبها فى حال عدم توفير ما امرت به لسيادتها لحصولهم على جلسة غسيل بدون مشاكل وانذرت بان من لم يلتزم بتعليماتها من الفريق الطبى سيتم تحويله للشئون القانونية وسيتخذ معه الاجراء القانونى المناسب.



قامت الدكتورة آمال هاشم، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بالمرور على قسم الكلى الصناعي بمستشفى الفيوم العام ومعها الدكتور شريف صبحى، مدير الطوارئ والقائم بأعمال مدير الطب العلاجى بتفقد قسم الرجال وقسم النساء، فى وجود رئيس القسم الدكتور محمد طلبة.واستمعت وكيل الوزارة الى شكاوى المرضى ووجهت رئيس القسم بحلها وطالبت التمريض بحسن معاملة المرضى وعمل كارنيهات للمرضى محدد بها موعد الجلسات.كما أمرت بوضع جدول معلن به مواعيد شيفتات الغسيل وطلبت من المرضى الحضور قبل الجلسة بنصف ساعة فقط وعدم التشاجر مع بعضهم ومن يصدر عنهم هذا السلوك سيتم عمل محضر لهم بنقطة شرطة المستشفى وكذلك من يعتدى منهم على الفريق الطبي.ووعدت المرضى بانهم سيحصلون على حقهم فى جلسة غسيل بلا مشاكل كما اكدت لهم توافر جميع مستلزمات الغسيل الكلوى.