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الإدارة الأمريكية تبحث تصنيف المليشيات الحوثية جماعة إرهابية

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 05:20 ص
الإدارة الأمريكية تبحث تصنيف المليشيات الحوثية جماعة إرهابية
حوثيين
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أفادت مصادر أميركية مطلعة لـ"العربية" أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تبحث تصنيف المليشيات الحوثية جماعة إرهابية.

وبحسب المصادر، فإن الخطة تندرج ضمن إطار المساعي الأميركية لاتخاذ موقف صارم تجاه الجماعات المرتبطة بإيران في أنحاء الشرق الأوسط.

كما يمكن أن تفرض هذه الخطوة عزلة أكبر على المليشيات الانقلابية، إلا أن هناك مخاوف من أن يدفع القرار الأميركي حال تم اتخاذه من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، بحسب تصريحات مسؤولين أميركيين.

وقال المسؤولون الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، إن الإدارة نظرت في مجموعة من الإجراءات المحتملةلمعاقبة الحوثيين، ولم يتم اتخاذ القرار حتى الآن.

المزيد عن: ترامب اليمن الحوثي أمريكا
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