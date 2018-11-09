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تكريم المغنية الأمريكية إليز ليبيك بمسرح الهناجر

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 04:53 ص
تكريم المغنية الأمريكية إليز ليبيك بمسرح الهناجر
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تشدو المغنية الأمريكية إليز ليبيك بأغنية "يا مصري" فى حفل افتتاح مهرجان "بالشباب تحيا الأمم" مساء يوم غدٍ الإثنين الموافق 12 نوفمبر المقبل بالمركز الثقافي بالهناجر بدار الأوبرا وذلك بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ونخبه من اللواءات والقيادات السياسية والفنية وأعضاء مجلس النواب.

وأكد رئيس المهرجان الكاتب الصحفى مصطفى كامل سيف الدين أن حفل الافتتاح يتضمن عرضًا فنيًا لفريق الصخرة بقيادة المخرج جمال المصري والذى يشرف على المهرجان ثم يليه تكريم لنخبه من الفنانين وشباب مصر المشرف في كافة المجالات.



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