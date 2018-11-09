القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أفريقيا ومشاهدة البث المباشر

يلتقي فريق الأهلي مع الترجي التونسي، مساء اليوم الجمعة، وذلك في إطار مباراة إياب دور نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها على ملعب رادس الشهير.

ونجح فريق الأهلي في الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال مباراة الذهاب حيثُ أحرز وليد سليمان هدفين وعمرو السولية هدف وذلك في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويلعب الأهلي مباراته مع الترجي في نهائي دوري الأبطال على استاد رادس الأولمبي، مساء الجمعة، وذلك في تمام الساعة الـ 9:00 بتوقيت مدينة القاهرة والـ 10:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء بدون مهاجمه المغربي وليد أزارو الذي تلقى عقوبة بالإيقاف بسبب تقطيعه لقميصه من أجل خداع الحكم خلال لقاء الذهاب، ويحتاج الأهلي للتعادل فقط من أجل حصد اللقب التاسع في تاريخه والتأهل لكأس العالم للأندية في الإمارات.

وستنقل مباراة الأهلي مع الترجي في إياب نهائي دوري الأبطال عبر البث المباشر والحي على قناة "بي إن سبورت 1" الرياضية المشفرة بصوت الثنائي المميز علي محمد علي وعصام الشوالي.

وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن هناك 27 قناة ناقلة للمباراة المنتظرة، من بينهم 9 قنوات مفتوحة على عدد من الأقمار الصناعية، مثل "ORTB بنين، RTB بوركينا فاسو، CRTV الكاميرون، RTI كوت ديفوار، TGB غينيا الإستوائية، ORTM مالى، RTNC جمهورية الكونغو، RTS السنغال، TVT "تيلى ساحل" توجو".

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي المصري ضد الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا عبر البث المباشر على موقع الفجر الرياضي.