تعليق صادم لـ المالية بشأن إلغاء جمارك السيارات الأوروبية

قال الدكتور مجدي عبدالعزيز مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، إن وزارة التجارة والصناعة هي المعنية باتخاذ القرارات، ولكنه يتوقع أن يتم إعفاء السيارات الأوروبية جمركيًا بداية من العام المقبل.





وعن إلزام مصر بإعفاء السيارات الأوروبية جمركيًا بحلول 2019، أكد عبد العزيز أن الاتفاقية لم يتم بلورتها والاستقرار على طريقة تنفيذها حتى هذه اللحظة، وهل ستعفي السيارات الأوروبية من الجمارك بالكامل، أم يتم تخفيض جزئي من النسبة المقررة حالياً بـ 30 %.



