كواليس تجهيزات حفل تامر حسني فى الجامعة الأمريكية (صور)

تجري حاليًا التحضيرات النهائية لحفل النجم تامر حسني، المقرر إقامته يوم اليوم الجمعة في الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس والذي تنظمه زينة بلوتشي في أول تعاون لها مع النجم تامر حسني.





وتقوم زينة بلوتشي، بتجهيزات ضخمة للحفل من الصوت والإضاء والمسرح والشاشات.





ويعد هذا الحفل الأول من نوعه لتامر حسني، بعد عودته من رحلة علاج ناجحة من الولايات المتحدة إثر تعرضه للإصابة في الأحبال الصوتية.