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أوليمبياكوس يقسو على ديديلانجي بخماسية في الدوري الأوروبي

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 04:02 ص
أوليمبياكوس يقسو على ديديلانجي بخماسية في الدوري الأوروبي
اوليمبياكوس
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وكالات
 

اكتسح فريق أوليمبياكوس اليوناني ضيفه ديديلانجي اللوكسبمورجي (5-1)، أمس الخميس، في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

 

وسجل لأصحاب الأرض كل من فاسيليس توروسيديس (6) وكوستاس فورتونيس هدفين (15 و36) ولازاروس كريستو دولوبولوس (26) وإيوانيس فيتفاتزيديس (70)، فيما سجل هدف الضيوف الوحيد اللاعب دانيل سيناني (69).

 

وبهذا الفوز، جاء أوليمبياكوس في المركز الثاني برصيد سبع نقاط بفارق الأهداف عن ميلان، فيما تذيل ديديلانجي الترتيب بدون نقاط.

 

المزيد عن: رياضة اوليمبياكوس الدوري الاوروبي اخبار الرياضية
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