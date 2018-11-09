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جنود أمريكيون يواجهون مخلوقات مرعبة في فيلم "Overlord"

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 03:21 ص
جنود أمريكيون يواجهون مخلوقات مرعبة في فيلم Overlord
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طرحت شركة Paramount Pictures المنتجة لفيلم Overlord بطرح الفيلم للعرض في السينمات داخل الولايات المتحدة الأمريكية منذ يوم 26 أكتوبر المقبل.

يدور الفيلم حول مجموعة جنود أميركيين يقعون في أسر القوات النازية عشية إنزال النورماندي أثناء الحرب العالمية الثانية، وخلف خطوط العدو يواجه الجنود مخلوقات مرعبة خلقتها التجارب النازية.

Overlord بطولة منوجون ماجارو، ومن إخراج جوليوس أفيري، ومن تأليف بيلي راي، ومارك ل. سميث.

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