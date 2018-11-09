الشياطين الحمر "Final Africa" لايف HD .. مباراة الاهلي والترجي (ابطال افريقيا ) بث مباشر يلا شوت - كورة ستار HD الشياطين الحمر "Final Africa" لايف HD .. مباراة الاهلي والترجي (ابطال افريقيا ) بث مباشر يلا شوت - كورة ستار HD

أثار خط طيران حكم نهائي دوري أفريقيا المقرر غدا بين الترجي التونسي والأهلي المصري، استياء نادي الترجي، الذي اعتبره مصدر مقرب من النادي أنه خطأ ارتكبه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. واعتبر المصدر أن إقامة طاقم التحكيم الأثيوبي بقيادة باملاك تيسيما ليلة أمس الأربعاء في القاهرة، قادمة من اثيوبيا يفتح بابا للتأويلات.

لايف HD .. مباراة الاهلي والترجي (ابطال افريقيا ) بث مباشر يلا شوت





يذكر أن الداخلية التونسية عبرت عن استعدادها لتأمين ملعب رادس في مباراة الغد، بالعدد الأقصى لطاقة الاستيعاب.









حسم الدكتور خالد محمود، طبيب الأهلي المصري، موقف إسلام محارب، صانع الألعاب، من خوض لقاء الترجي التونسي، غدا الجمعة، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.









وقال طبيب الأهلي في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، في تونس "محارب تعرض لكدمة خفيفة في مران أمس الأربعاء، وسيكون قادرا على خوض مباراة الغد بشكل طبيعي".





لايف HD .. مباراة الاهلي والترجي (ابطال افريقيا ) بث مباشر يلا شوت









يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر الان | نهائي دوري ابطال افريقيا اليوم مباشر| شاهد Al Ahly الآن

















وأضاف "جميع اللاعبين جاهزون من الناحية الطبية للمباراة".





لايف HD .. مباراة الاهلي والترجي (ابطال افريقيا ) بث مباشر يلا شوت









ووافق محمد يوسف القائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي، على طلب النيجيري جونيور أجاي السفر إلى بلاده لمدة أسبوع، لقضاء إجازة عائلية، ثم العودة لخوض آخر مرحلة في علاجه من الإصابة بقطع في الرباط الداخلي للركبة.









وحصل الثنائي أحمد فتحي ومحمد نجيب، على راحة سلبية من مران الغائبين عن رحلة تونس، اليوم، وفق البرنامج العلاجي لهما.









وشهد المران مشاركة مؤمن زكريا ورامي ربيعة والمغربي وليد أزارو، وأحمد علاء وعمرو جمال، وعمرو بركات ومحمد شريف وعمار حمدي.



