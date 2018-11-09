الجمهور يشعل المران الأخير للأهلي بتونس قبل نهائي دوري إفريقيا (فيديو)

خاض النادي الأهلي المصري مساء أمس الخميس ، مرانه الأخير بتونس قبل المواجهة المرتقبة في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

مران الفريق أمس، كان على الملعب الرئيسي باستاد رادس، الذي سيحتضن مباراة اليوم في تمام التاسعة مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة.

وتواجد بالمدرجات عدد من جماهير النادي الذين حرصوا على تشجيع فريقهم بالتدريب الذي يسبق مباراة هامة، مرردين شعارات "إفريقيا يا أهلي" و "جمهوركم بيناديكم... إفريقيا الله يخليكم"، في إشارة منهم إلى رغبتهم في نيل اللقب الإفريقي التاسع بتاريخ النادي.

يذكر أن تذاكر مقابلة إياب نهائي رابطة الأبطال الإفريقية، قد نفذت منذ الساعة الأولى التي طرحت فيها، لتشتعل الأسعار بالسوق السوداء ويصل ثمن التذكرة الواحدة إلى 100 دينار.