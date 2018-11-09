tab3live اقوي بث مباشر coolkora مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر الان| نهائى دوري ابطال إفريقيا اليوم مباشر | الآن 

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كشف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن قائمة القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والترجى التونسى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، والتى تقام فى التاسعة مساء غد الجمعة برادس.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والترجى

وأشار الاتحاد الأفريقى إلى أن القنوات الناقلة يصل عددها إلى 27 قناة، من بينها 9 قنوات مفتوحة على عدد من الأقمار الصناعية ، وهى كل من قناة ORTB من بنين، قناة RTB من بوركينا فاسو، قناةCRTV من الكاميرون، قناة RTI من كوت ديفوار، قناة TGB من غينيا الاستوائية، قناة ORTMمن مالى، قناة RTNC من جمهورية الكونغو ، قناة RTS من السنغال، قناة TVT "تيلى ساحل" من توجو.

وجميع القنوات على تردد 12437 أفقي الخاص بالباقة الإفريقية المفتوحة على قمر ياه سات ، كما انها متوفرة على ترددات 10977 أفقى، 12604 أفقي، 10804 أفقى، 12521 افقي على قمر يوتلسات 16.

نتيجة مباراة الذهاب

وكان الأهلى قد ألتقى مع الترجى فى ذهاب دور النهائى ، وانتهت المباراة بفوز الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف لنظيره التونسى .

مدرج خاص لجماهير الأهلى



وقد استقر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" على تخصيص مدرج لجماهير النادى الأهلي التي ستحضر مباراة الترجي التونسى ، غدا الجمعة، فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا، وحرصت بعثة الأهلي على التنسيق مع محمد الدلاجى، الملحق الأمنى بالكاف، من أجل توفير أقصى درجات الراحة للجماهير وكافة ما يلزم لتأمينها خلال المباراة، وتم التأكيد على تخصيص مدرج لجماهير الأهلى مع تأمينه بشكل مناسب، إلى جانب تسهيل عملية دخول وخروج الجماهير بصورة آمنة.



