معركة رادس "الاهلي اليوم" HD مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 9-11-2018 (نهائي ابطال افريقيا) Hd غادرت طائرة الحكام اليوم مطار القاهرة، متجهة إلى تونس، تمهيدا لإدارة مباراة الإياب في النهائي الأفريقي. وتجدر الإشارة إلى أن باملاك تيسيما أدار 6 مقابلات في سباق دوري أبطال أفريقيا للنسخة الحالية، منها اثنين كان فيها الترجي الرياضي طرفا فيها، فاز في الأولى على تاون شيب في دور المجموعات (4- 1) والثانية على حساب النجم الساحلي في ذهاب ربع النهائي ( 2-1).

مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 9-11-2018 (نهائي ابطال افريقيا) Hd









لا تفوتوا فرصة متابعة خدمة البث المباشر لمباراة الاهلي ضد الترجي التونسي يلاشوت، كورة لايف، كورة ستار، حيث خاض الاهلي تدريباته اليوم استعدادًا لمباراة الترجي التونسي بث مباشر اليوم 9-11-2018 في دوري أبطال أفريقيا بدون تقطيع، بث مباشر وحي مشاهدة مباراة الأهلي المصري الترجي التونسي - قناة beIN SPORTS HD 1، نقل مباشر الأهلي المصري والترجي التونسي مباراة رسمية في دوري أبطال أفريقيا 9-11-2018 البث المباشر يوتيوب, مشاهدة مباراة الأهلي al-ahly اليوم بث مباشر





مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 9-11-2018 (نهائي ابطال افريقيا) Hd





الاهلي يواجه الترجي بـ"تكتيك" مختلف"





حرص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،على تنفيذ العديد من الجوانب الخططية، خلال مران الفريق الأخير استعدادًا لمواجهة فريق الترجي التونسي.





مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 9-11-2018 (نهائي ابطال افريقيا) Hd









وقام كارتيرون بتدريب اللاعبين على بعض الجمل الفنية لتنفيذها خلال مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر لها غدًا.









ركلات الترجيح سلاح الأهلي أمام الترجي





حرص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تخصيص فقرة في مران الفريق الجامعي، مساء اليوم، للتدرب على تنفيذ ركلات الترجيح، استعدادًا لمواجهة فريق الترجي التونسي، غدا، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.





مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 9-11-2018 (نهائي ابطال افريقيا) Hd





وجاء التدريب على ركلات الترجيح تحسبًا للوصول إليها في حالة التساوي بين نتيجة مباراتي الذهاب والاياب.









قاد مصطفى كمال، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانًا قويًا لحراس الفريق على هامش المران الأخير قبل مواجهة الترجي التونسي، غدًا الجمعة، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.





مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 9-11-2018 (نهائي ابطال افريقيا) Hd









وشهد المران تدريبات متنوعة للثلاثي؛ محمد الشناوي، وشريف إكرامي، وعلي لطفي، فيما ظهر الثلاثي بشكل مميز خلال فقرات المران.



