 بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والترجي اليوم | مشاهدة مباراة الاهلي اليوم بث مباشر كورة لايف

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خاض فريق الأهلي المصري، تدريباته مساء اليوم الأربعاء، على الملعب الفرعي لإستاد رادس، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي.









ويستعد الأهلي المصري، لمواجهة نظيره الترجي التونسي، يوم الجمعة المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب رادس.





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وخلال المران، تعرض إسلام محارب، صانع ألعاب الفريق، لكدمة خفيفة في القدم، خلال كرة مشتركة، وتدخل الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، لفحص اللاعب الذي عاد بعد ذلك لاستكمال المران بشكل طبيعي.









كما شهد تدريب الفريق، جلسة خاصة بين المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، والمدافع المالي ساليف كوليبالي، للحديث عن كيفية إيقاف خطورة لاعبي الترجي، وخاصة التصدي للكرات الثابتة.









وعقد كارتيرون، اجتماعًا قصيرًا مع الجهاز المعاون، قبل انطلاق المران، الذي شهد حضور أعدادا كبيرة من جماهير النادي الأهلي لمؤازرة الفريق.





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