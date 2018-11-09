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الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 03:03 صعيد طارق
الشياطين الاحمر يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشرالان|نهائي دوري ابطال افريقيا اليوم مباشر|شاهد Al Ahly الآن
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خاض فريق الأهلي المصري، تدريباته مساء اليوم الأربعاء، على الملعب الفرعي لإستاد رادس، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي.
ويستعد الأهلي المصري، لمواجهة نظيره الترجي التونسي، يوم الجمعة المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب رادس.
المارد الاحمر يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر الان|نهائي دوري ابطال افريقيا اليوم مباشر| شاهد Al Ahly الآن
وخلال المران، تعرض إسلام محارب، صانع ألعاب الفريق، لكدمة خفيفة في القدم، خلال كرة مشتركة، وتدخل الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، لفحص اللاعب الذي عاد بعد ذلك لاستكمال المران بشكل طبيعي.
كما شهد تدريب الفريق، جلسة خاصة بين المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، والمدافع المالي ساليف كوليبالي، للحديث عن كيفية إيقاف خطورة لاعبي الترجي، وخاصة التصدي للكرات الثابتة.
المارد الاحمر يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر الان|نهائي دوري ابطال افريقيا اليوم مباشر| شاهد Al Ahly الآن
وعقد كارتيرون، اجتماعًا قصيرًا مع الجهاز المعاون، قبل انطلاق المران، الذي شهد حضور أعدادا كبيرة من جماهير النادي الأهلي لمؤازرة الفريق.
المارد الاحمر يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر الان|نهائي دوري ابطال افريقيا اليوم مباشر| شاهد Al Ahly الآن
ركلات الترجيح سلاح الأهلي أمام الترجي
حرص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تخصيص فقرة في مران الفريق الجامعي، مساء اليوم، للتدرب على تنفيذ ركلات الترجيح، استعدادًا لمواجهة فريق الترجي التونسي، غدا، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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