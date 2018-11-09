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وزارة الري ترد على أزمة نادي النيل للرياضات المائية

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 04:10 ص
وزارة الري ترد على أزمة نادي النيل للرياضات المائية
وزارة الري
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نعيم يوسف
 
قال يسري خفاجي المتحدث باسم وزارة الري، إن نادي النيل للرياضات المائية، انتهى ترخيصه منذ عام 2005، ولم يتم تجديد الترخيص مرة أخرى.

وأضاف "خفاجي"، في مداخلة مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، أنه عند تجديد الترخيص يقوم الشخص بدفع رسوم، وهو حق للدولة، ويتم توجيه الأموال لحماية نهر النيل ذاته.

ودعا المسئولين عن النادي الذهاب إلى الإدارة العامة للتراخيص بالقاهرة الكبرى، وتجهيز أوراقهم، وتجديد الترخيص مرة أخرى.
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