قناة مفتوحة مجانية| مشاهدة مباراة الاهلي والترجي التونسي 9-11-2018 | كورة لايف اون لاين | Koora | يلا شوت بث مباشر









أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن القنوات الناقلة للمباراة التي ستجمع الترجي التونسي مع الأهلي المصري في إياب الدور النهائي من دوري أبطال أفريقيا.



الكاف أعلن عن 27 قناة ناقلة للحدث، منهم تسعة قنوات من الباقة الأفريقية المفتوحة على عدد من الأقمار الصناعية من بينهما يوتلسات 16 وياه سات 52 شرق.



وتمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث المباراة في منطقة الشرق الأوسط، في الوقت الذي يصل فيه بث القنوات التسعة للمنطقة العربية بشكل مستقر.



وتأتي القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة كالتالي:



- قناة ORTB من بنين.

- قناة RTB من بوركينا فاسو.

- قناة CRTV من الكاميرون.

- قناة RTI من كوت ديفوار.

- قناة TGB من غينيا الإستوائية.

- قناة ORTM من مالي.

- قناة RTNC من جمهورية الكونغو.

- قناة RTS من السنغال.

- قناة TVT "تيلي ساحل" من توجو.



*جميع القنوات على تردد 12437 أفقي الخاص بالباقة الأفريقية المفتوحة على قمر ياه سات.

*القنوات متوفرة على ترددات 10977 أفقي، 12604 أفقي، 10804 أفقي، 12521 أفقي على قمر يوتلسات 16.



وجاءت القائمة الكاملة للقنوات كالتالي:



