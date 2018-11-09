اريانة: حجز 45 الف لتر من مادة الجفال والصابون السائل بمخزن عشوائي بسيدي ثابت

قامت فرق المراقبة الاقتصادية باريانة الخميس بمداهمة مخزن عشوائي بمنطقة سيدي ثابت من ولاية اريانة وحجز نحو 45 الف لتر من مادة الجفال والصابون السائل تم تصنيعها دون التقيد بالمواصفات القانونية، وفق ما افاد به المدير الجهوي للتجارة الحبيب الجلاصي مراسلة (وات) الجهة.





واضاف الجلاصي ان "عملية المداهمة تمت بعد ورود معلومات حول وجود فضاء عشوائي بسيدي ثابت لتصنيع مواد التنظيف وخاصة مادة الجفال التي تعد من المواد الخطرة ويخضع تصنيعها لمواصفات قانونية محددة".

واشار الى انه "تم حجز كامل مواد التنظيف المصنعة وتحرير محضر عدلي وامني في الغرض مع اقتراح غلق فوري للمحل واستصدار امر باتلاف البضاعة المحجوزة بالتنسيق مع الهياكل المختصة ".