سوسة: الغرفة النقابية الجهوية لاصحاب سيارات التاكسي الفردي تنفذ اضرابا عاما بداية من 15 نوفمبر الجاري

دعت الغرفة النقابية الجهوية لاصحاب سيارات التاكسي الفردي بسوسة منظوريها بالجهة الى الالتزام بقرار الغرفة النقابية الوطنية الداعي الى تنفيذ اضراب عام مرفوق بتحركات احتجاجية وذلك بداية من الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس 15 نوفمبر الجاري.





ويأتي اضراب سيارات التاكسي الفردي بسوسة وفق بيان أصدرته، الغرفة النقابية الجهوية بسوسة ردا على سياسة المماطلة والتسويف في تفعيل ما تم الاتفاق عليه في محاضر جلسات ممضاة مع وزارة النقل واخرها محضر جلسة 6 أفريل 2018.





ومن المنتظر ان يتواصل تحرك أصحاب سيارات التاكسي الفردي، بسوسة يوم الجمعة 16 نوفمبر بداية من الساعة التاسعة صباحا في حال عدم التوصل إلى اتفاق، وفق نص البيان.