مدينة العلوم تنظم تظاهرة علمية كبرى يوم غد مفتوحة مجانا للعموم

تنظم مدينة العلوم بتونس كامل يوم السبت 10 نوفمبر الجاري، تظاهرة علمية كبرى مفتوحة مجانا لكافة زوارها، حسب ما افادت به مدينة العلوم في بلاغ لها الخميس.





وتندرج هذا التظاهرة ضمن الدورة الثانية ل"حفل العلوم" الذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالاشتراك مع مدينة العلوم بتونس، وقصر العلوم بالمنستير، وجمعية الشبان والعلم ومؤسسة الشباب من اجل العلم، من 10 الى 15 نوفمبر الجاري، وذلك في اطار الاحتفال باليوم العالمي للعلم في خدمة السلام والتنمية الذي تحييه اليونسكو يوم 10 نوفمبر من كل سنة.





ويهدف "حفل العلوم" الى اثراء الثقافة العلمية لدى العموم، وتحفيز الشباب على الاهتمام بالعلم، وإبراز اعمال الباحثين ومهن البحث ونتاجه، اضافة الى تيسسير الحصول على المعلومات العلمية ذات الجودة، ودعم تقاسم المعرفة وتبادلها بين الباحثين والمواطنين.





ويتضمن برنامج التظاهرة العلمية اكثر من 20 ورشة علمية و20 محاضرة، اضافة الى عروض علمية وأفلام وتنشيط موسيقي. وينتظر ان تستقبل القبة الفلكية اكثر من 1000 زائر.





وتوازيا مع حفل العلوم ستنظم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع المجتمع المدني تظاهرة كبرى يوم الاحد 11 نوفمبر بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة تتضمن عروضا تنشيطية وورشات تحسيسية حول اهمية العلوم، وندوات علمية وتثقيفية.





كما ستنظم كل من مدينة العلوم بتونس وقرية العلوم بتطاوين وقصر العلوم بالمنستير، والجامعات ومراكز البحث بالتعاون مع المندوبيات الجهوية للتربية والمجتمع المدني، عدة برامج تتضمن معارض في الشوارع وفي الفضاءات الكبرى، وندوات وملتقيات تحسيسية.