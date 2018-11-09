سليانة : استرجاع 42 هكتارا من الأراضي الدولية المستولى عليها

تمّ أمس الخميس استرجاع 24 هكتارا من الأراضي الفلاحية الدولية المستولى عليها في معتمدية الكريب من ولاية سليانة تنفيذا لقرار الإخلاء الصادر عن والي سليانة وبتطبيق من أعوان الأمن.





وقد سلّمت المساحة المذكورة الى خليّة التصرّف في ضيعات إسقاط الحق بسليانة 1 لتتحوّز بها بصفة وقتية الى حين إعادة توظيفها لاحقا وبصورة قانونية وفق

ما أفاد به عماد العيفي رئيس الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بسليانة.

وبذلك بلغت المساحات الجملية المسترجعة في كامل البلاد خلال السّنتين الماضيتين حوالي 3000 هكتار تم تسليم الجزء الأكبر منها الى ديوان الأراضي الدولية