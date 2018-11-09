عاجل لايف HD| يلاشوت مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر الثلاثاء 9-11-2018 رابط لايف ماتش الاهلي ضد الترجي اونلاين
عاجل لايف HD| يلاشوت مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر الثلاثاء 9-11-2018 رابط لايف ماتش الاهلي ضد الترجي اونلاين
Al Ahly .. بث مباشر مباراة الاهلي والترجي مشاهدة اليوم الجمعة 2-10-2018 (النهائي)
تحدث قائد الترجي التونسي، أنه
مستعد لخوض إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام الأهلي المصري، غدا الجمعة، رغم
الإصابة التي تعرض لها في الرأس بلقاء الذهاب.
وقال
في تصريحات تلفزيونية: "كل شيء يهون من أجل الترجي.. ولن نعلب كل يوم نهائي
دوري أبطال أفريقيا، ولذلك كان لزاما علي أن ألعب حتى وإن كنت أشكو من
الإصابة".
وتابع:
"نحن الآن على أتم الاستعداد لخوض النصف الثاني من نهائي المسابقة الأفريقية،
وأنا متأكد أن جميع اللاعبين سيقدمون يوم اللقاء كل ما لديهم فوق المستطيل الأخضر
من أجل تحقيق الفوز والتتويج باللقب".
وأضاف
شمام: "المؤكد أن جماهيرنا ستحضر بأعداد
كبيرة بملعب رادس وستقف إلى جانبنا من البداية وحتى النهاية، ونحن نعدها
بأننا لن نخذلها، وسنهديها اللقب رغم صعوبة المواجهة".
وفاز الأهلي بنتيجة 3 ـ 1 في لقاء الذهاب الذي
أقيم ببرج العرب.
عاجل لايف HD| يلاشوت مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر الثلاثاء 9-11-2018 رابط لايف ماتش الاهلي ضد الترجي اونلاين
موعد المباراة والقنوات الناقلة:
تنطلق مباراة الأهلي والترجي في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة الثامنة مساءا بتوقيت تونس، وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية.
التشكيل المتوقع:
ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي: محمد الشناوي- أحمد فتحي، وسعد سمير، وساليف كوليبالي، وأيمن أشرف- عمرو السولية، وحسام عاشور- أحمد حمودي، ووليد سليمان، وإسلام محارب- مروان محسن.
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وأضاف مرجان أن "علاقات الناديين قوية علي جميع المستويات، وهناك تبادل وتشاور مستمر لا ينقطع، لخروج المواجهة إلى بر الأمان".
ويلتقي الأهلي مع مضيفه الترجي، غدا الجمعة، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب رادس.
وتابع مرجان: "بعثة الترجي التونسي لاقت استقبالا جيدا، في مباراة الذهاب، ويشهد بذلك أعضاء الفريق نفسه، وكانوا وسيظلون محل ترحاب من شقيقهم الأهلي، وفي بلدهم الثاني مصر".
وأوضح أن إجراءات التفتيش، كانت "بسبب الحدث الإرهابي الغاشم، الذي تعرض له صعيد مصر، وليس مقصودا بها الأشقاء نهائيا، ولكن لتأمينهم في ملعب به 60 ألف مشجع، ونفس الإجراءات تمت مع حافلة الأهلي في ذات المباراة".