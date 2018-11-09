عاجل لايف HD| يلاشوت مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر الثلاثاء 9-11-2018 رابط لايف ماتش الاهلي ضد الترجي اونلاين

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Al Ahly .. بث مباشر مباراة الاهلي والترجي مشاهدة اليوم الجمعة 2-10-2018 (النهائي)

تحدث قائد الترجي التونسي، أنه مستعد لخوض إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام الأهلي المصري، غدا الجمعة، رغم الإصابة التي تعرض لها في الرأس بلقاء الذهاب.

وقال في تصريحات تلفزيونية: "كل شيء يهون من أجل الترجي.. ولن نعلب كل يوم نهائي دوري أبطال أفريقيا، ولذلك كان لزاما علي أن ألعب حتى وإن كنت أشكو من الإصابة".

وتابع: "نحن الآن على أتم الاستعداد لخوض النصف الثاني من نهائي المسابقة الأفريقية، وأنا متأكد أن جميع اللاعبين سيقدمون يوم اللقاء كل ما لديهم فوق المستطيل الأخضر من أجل تحقيق الفوز والتتويج باللقب".

وأضاف شمام: "المؤكد أن جماهيرنا ستحضر بأعداد كبيرة بملعب رادس وستقف إلى جانبنا من البداية وحتى النهاية، ونحن نعدها بأننا لن نخذلها، وسنهديها اللقب رغم صعوبة المواجهة".