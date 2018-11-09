سر رفض ريال مدريد.. "فوتبول ليكس" تكشف تفاصيل مثيرة حول انتقال مبابي إلى سان جيرمان

صفحة جديدة مثير تفتحها "فوتبول ليكس" في عالم كرة القدم، بعد التسريبات التي كشفت من خلالها العديد من الوثائق المتعلقة بعالم كرة القدم عام 2015.

وكشفت "فوتبول ليكس" صقة كبيرة مثير بشأن انتقال الجناح الفرنسي كيليان مبابي من موناكو إلى باريس سان جيرمان.

- إعارة مبابي لباريس:

وانضم مبابي إلى باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة في 2017 وبعد تألقه مع موناكو والمساهمة في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا والحصول على لقب الدوري الفرنسي.

تألق مبابي جعل إدارة باريس سان جيرمان تدخل لعقد صفقة كبيرة مع موناكو بالحصول على خدماته لمدة عام على سبيل الإعارة مع الالتزام بدفع 180 مليون يورو في حالة الحصول على توقيعه بصورة نهائية بعد ذلك العام.

وفي العام الأول؛ سجل مبابي 21 هدفًا وأعطى قوة لحط هجوم باريس سان جيرمان وفاز معهم بالثلاثية المحلية، وحصد لقب أفضل لاعب شاب في فرنسا عام 2017.

- مبابي يرفض الريال:

وقالت التسريبات أن كيليان مبابي استفاد لأقصى حد من الانتقال إلى سان جيرمان في صيف 2017، وكشفت "ليكس" أن مبابي طالب برفع راتبه لـ 16 ضعفًا عن الراتب الذي اتفق عليه قبل 15 شهرًا فقط، وهذا الأمر يفوق طاقة موناكو.

وكشف التقرير أن صحيفة ليكيب وقتها إدعت أن ريال مدريد قد وافق على صفقة بقيمة 214 مليون يورو، لكن مبابي نفسه فضل العودة للعاصمة الفرنسية، وأن والد مبابي قد تفاوض مع هنريكي المدير الرياضي لباريس سان جيرمان واتفقا على 55 مليون يورو للاعب يتم تقسيمهم على 5 سنوات، وتدرج الراتب الشخصي له يبدأ من 7 ملايين يورو في الموسم الأول وينتهي بـ 12 مليون يورو.

- طلبات مبابي:

ورفضت إدارة سان جيرمان طلب مبابي بالتحول للأعلى أجرًا في النادي تلقائيًا بعد فوزه بالكرة الذهبية أكثر حتى من نيمار، وتم رفض طلبه باستخدام طائرة خاصة لمدة 50 ساعة سنويًا، وطالبت عائلة مبابي تعويضات مالية كبيرة في حالة حظر النادي من دوري أبطال أوروبا بسبب اللعب النظيف.

كما وافق باريس على طلب عائلة مبابي بالحصول على 30 ألف يورو شهريًا كراتب لـ 3 موظفين شخصيين للاعب بجانب الإيجار، في حين أوضح التقرير حصول خورخي مينديز وكيل اللاعبين - من بينهم جوزيه مورينيو وكريستيانو رونالدو - على 7.25 مليون يورو، رغم أنه ليس وكيل اللاعب ولكن لدوره في عملية الانتقال.